METEO GENOVA – MALTEMPO in arrivo, PIOGGIA e VENTO

NUVOLOSITÀ IN AUMENTO SU GENOVA, PIOGGE DALLA SERA

Nel corso della giornata odierna, i cieli sulla città di Genova si presentano grigi per la presenza di un coltre nuvolosa stratificata; è il sintomo di un graduale cambio di circolazione, che porterà condizioni di maltempo sulla Liguria nelle prossime ore. Le prime deboli piogge sono attese nelle prossime ore su Genova, seppur si tratterà principalmente di fenomeni di debole intensità. Attualmente in città si registrano +13°C e nelle prossime ore non sono destinate ad aumentare, complice la copertura nuvolosa piuttosto consistente.

MALTEMPO DOMANI, PIOGGE E VENTI IN RINFORZO

Nella giornata di Lunedì è atteso un rapido peggioramento delle condizioni meteo su Genova; in particolare nel corso del mattino saranno possibili piogge e venti in intensificazione dapprima da Libeccio per poi ruotare a Scirocco. Già dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con fenomeni che tenderanno a riassorbirsi entro la serata. Temperature attese miti per il periodo, specie nei valori minimi previsti attorno ai +11/+12°C.

TEMPO IN PEGGIORAMENTO ANCHE SU PARTE DELL’ITALIA

Non solo su Genova, ma anche sul resto dell’Italia il tempo è atteso in peggioramento nelle prossime ore. In particolare piogge sono attese tra la notte e la giornata di domani su Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica ed occasionalmente nel Triveneto. I venti, invece, risulteranno intensi specie sui settori montuosi ed adriatici, dove le raffiche potranno risultare tempestose.