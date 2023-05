Meteo – Giornata di maltempo per l’Italia, piogge e possibili temporali in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Un arretramento della struttura anticiclonica tra l’altro già in atto dalla giornata di sabato sta portando un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola anche nella giornata odierna, con rovesci o temporali che imperversano in maniera isolata o sparsa tutti i settori del Paese da nord a sud, concentrandosi principalmente sul versante tirrenico. Le temperature risultano mediamente in diminuzione soprattutto nei valori massimi a causa anche di un ridotto irraggiamento solare.

Primavera si prende un break

Dopo essersi mostrata nello stile che più la contraddistingue (cioè con bel tempo e clima mite) per qualche giorno della settimana appena trascorsa, la Primavera sembra pertanto prendersi un break a causa della ritirata dell’Anticiclone africano la cui assenza, tuttavia, a quanto pare dalle proiezioni modellistiche, potrebbe riscontrarsi spesso per il prosieguo di maggio. In ogni caso, il maltempo torna protagonista quest’oggi sul Mediterraneo centrale e accompagnato da un calo delle temperature, come accennato in precedenza.

Migliora al centro nelle prossime ore, ancora maltempo al nord e al sud

L’impulso perturbato che ha dato vita al maltempo odierno è prodotto da una goccia fredda di origine atlantica che sembra tuttavia transitare rapidamente sul Mediterraneo centrale. Ciò porterà, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, già dalle prossime ore un significativo miglioramento delle condizioni meteo sui settori centrali, dove i fenomeni tenderanno ad esaurirsi eccezion fatta per qualche rovescio residuale e isolato sulla Sardegna tirrenica. Persiste tuttavia il maltempo al nord e al sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo isolato o sparso al nordest e al sud (specie peninsulare)

Qualche rovescio quindi continuerà ad interessare in maniera sparsa o isolata alcune aree del nord (in particolare del nordest) e del sud (specie peninsulare) con fenomeni mediamente deboli o al più moderati e occasionalmente possibilmente accompagnati da attività elettrica. Le temperature, in questo contesto, non sembrano subire grossi scossoni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione in alcune aree dello stivale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.