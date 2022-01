METEO – Giorni della merla tra FREDDO ed ANTICICLONE, la TENDENZA fino al termine di GENNAIO

Inverno in affanno con anticiclone protagonista sull’Italia

L’Inverno è in decisa difficoltà sul nostro Paese, con fugaci irruzione fredde e frequenti periodo anticiclonici con temperature molto miti in montagna. Lo zero termico in questo fine settimana, ad esempio, si è portato al di sopra dei 2500 metri con temperature quindi ampiamente positive fin oltre i 2000 metri! Sole prevalente su tutta l’Italia, salvo qualche nube medio-bassa in formazione tra Toscana ed Umbria. Un possibile cambio di marcia potrebbe concretizzarsi a partire dal 20 c.m., con rischio freddo fino ai “giorni della merla”. Vediamo nel prosieguo dell’articolo la tendenza meteo fino al termine del mese di gennaio.

Meteo 16-19 gennaio: avvio con l’anticiclone poi rapido impulso freddo

Meteo – L’avvio della prossima settimana sarà ancora in compagnia dell’anticiclone, rinnovando condizioni meteo mediamente stabili su tutto il Paese. Da segnalare solo qualche disturbo domani sulle regioni meridionali, lambite dal passaggio di un blando cavo d’onda sui Balcani, portando un calo termico e brevi acquazzoni tra Molise e Puglia, così come tra i settori tirrenici di Calabria e Sicilia, ma in rapido miglioramento già da martedì quando al nord si raggiungeranno valori pressori fino a 1035 hPa.

Meteo “Giorni della Merla” tra anticiclone e freddo intenso

Meteo “giorni della merla” – Il detto popolare indica la fine di gennaio come il periodo più freddo dell’anno, anche se spesso non è proprio così. Quest’anno potrebbe essere rispettata tale detto popolare? Secondo gli ultimissimi aggiornamenti del modello americano GFS, un campo anticiclonico potrebbe distendersi tra il vicino Atlantico ed il Mar del Nord nel corso della terza decade di gennaio, alimentando un flusso freddo verso l’Europa centro-orientale ed il Mediterraneo centrale. In tal modo salgono le quotazioni per un periodo freddo e dal sapore invernale proprio in corrispondenza dei ” giorni della merla”, ovvero 29, 30 e 31 gennaio. Tuttavia, data la distanza temporale vi sono ancora delle divergenze modellistiche, vediamo nella prossima pagina la tendenza per la fine di gennaio in base al modello probabilistico ECMWF.