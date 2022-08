METEO – GOCCIA FREDDA in azione nel WEEKEND, generale MALTEMPO in ITALIA accompagnato da CALO TERMICO

Instabilità pomeridiana tra oggi e domani

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Un vasto campo di alta pressione che si estende dall’Atlantico verso le alte latitudini fino a Mare del Nord e Scandinavia, dove troviamo massimi di pressione al suolo di circa 1025 hPa. Nel frattempo una goccia fredda si è andata ad isolare sull’Europa orientale e della residua aria fresca in quota è ancora presente sul Mediterraneo centrale. Questo continua quindi a portare instabilità pomeridiana in Italia, con acquazzoni e temporali soprattutto al Sud. Non mancheranno dei fenomeni anche pomeridiani anche tra Lazio e Abruzzo, zone interne della Sardegna e lungo l’arco alpino, specie sulle Alpi occidentali.

Caldo senza eccessi, clima più gradevole

La circolazione fresca in quota dai quadranti nord-orientali ha portato una attenuazione del caldo sull’Italia, dopo un lungo periodo bollente. Aria più fresca che si è riversata al suolo durante le precipitazioni, specie con quelle più intense, spazzando via l’aria calda africana preesistente. Anche tra oggi e domani le temperature massime si manterranno al di sotto dei 32°C-33°C sia in Pianura Padana che nelle pianure del Centro-Sud e delle Isole, con locali punte di 34°C-35°C solo nelle zone interne della Sardegna e nelle vallate interne tra Lazio e Umbria.

Meteo weekend: arriva la goccia fredda portando un generale peggioramento in Italia

La goccia fredda che si è isolata sull’Europa orientale raggiungerà l’Italia entro il weekend. Nella giornata di domani si avvicinerà al Nord-Est, portando un peggioramento meteo nel corso del pomeriggio su tali regioni. Nel corso della sera le piogge si estenderanno su gran parte del Nord, interessando solo parzialmente invece le regioni di Nord-Ovest. Nel corso della notte il maltempo si sposterà invece sulle regioni centrali, con fenomeni anche molto intensi specie su Marche e Toscana. Nel corso della giornata di sabato il maltempo si sposterà gradualmente verso il Sud Italia, ma con residui fenomeni ancora sul Centro specie tra Lazio e Abruzzo. Nel corso della mattinata di domenica residui fenomeni potranno ancora interessare le regioni meridionali, mentre al Centro-Nord le ampie schiarite garantiranno cieli soleggiati. Schiarite che raggiungeranno anche il Sud nella seconda parte di giornata. Nel corso della giornata di domenica avremo anche l’arrivo di nuvolosità al Nord-Ovest per l’avvicinamento di una saccatura atlantica, la quale dovrebbe portare correnti umide al Nord a Ferragosto.

Tendenza meteo Ferragosto: Italia tra correnti umide e cieli soleggiati

Principali modelli che per il prossimo lunedì di Ferragosto mostrano una vasta circolazione depressionaria a Sud dell’Irlanda. Allo stesso tempo la goccia fredda in quota si sarà spostata verso i Balcani. Italia che potrebbe vedere l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali nel corso della giornata con condizioni meteo instabili soprattutto al Nord. Nel contempo la rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale dovrebbe determinare un nuovo rialzo delle temperature in Italia, con picchi anche fino a 40°C per metà della prossima settimana. La tendenza potrebbe subire ancora variazioni e per questo motivo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

