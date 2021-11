METEO – GOCCIA FREDDA in transito porterà ancora MALTEMPO in ITALIA, ma ancora per poco: ecco perché

Nelle prossime ore le condizioni meteo continueranno a presentarsi mediamente instabili sulla nostra Penisola a causa del lieve spostamento del suddetto minimo depressionario verso nordest. Piogge a tratti anche accompagnate da attività elettrica colpiranno i settori più disparati del nostro Paese ( scopri quali ). Tale spostamento verso i quadranti nordorientali verrà sostanzialmente confermato nel corso dei prossimi giorni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

La persistenza di una goccia fredda all’interno del bacino del Mediterraneo ha fatto sì che una perturbazione si originasse posizionandosi sul Canale di Sardegna , con conseguente maltempo sulla nostra Penisola. Ciò ha scaturito piogge e occasionali temporali anche localmente intensi un po’ in tutti i settori da nord a sud (in maniera sparsa), con cumulati giornalieri abbastanza importanti soprattutto nelle Marche (anche oltre i 100 millimetri).

E’ andata concludendosi la prima metà del mese di novembre con condizioni meteo mediamente perturbate con il maltempo che localmente talvolta ha presentato anche carattere estremo, provocando danni e persino una vittima in Sardegna qualche giorno fa . Tuttavia, per quanto instabile, è stata comunque piuttosto mite: le configurazioni venutesi a creare hanno infatti fatto sì che spesso le perturbazioni pescassero aria mite dal continente africano e la trasportassero fin sull’ Italia, con conseguenti temperature insistentemente oltre la norma del periodo, specie al centro-sud.

Prossimi giorni spostamento della perturbazione verso nordest, ancora maltempo, ma seconda parte di settimana più stabile

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo si presenteranno ancora una volta perturbate sulla nostra Penisola, in particolare sulle regioni centro-meridionali, grazie al suddetto transito della goccia fredda che abbandonerà velocemente il nostro Paese, raggiungendo il settore balcanico. Quest’evoluzione farà sì che l’Anticiclone potrà tornare a risalire di latitudine, con tempo che va prefigurandosi decisamente più stabile nella seconda parte di settimana e soprattutto nel weekend, come approfondiremo in un apposito editoriale.