Meteo – Graduale miglioramento in Italia nel weekend, ma a seguire rimane in agguato il maltempo invernale

Circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica vede una circolazione depressionaria con aria fredda in quota ancora attiva sul Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo di circa 1010 hPa e in movimento verso sud-est. Tale configurazione barica continua a portare instabilità in Italia, specie al Centro-Sud, con temperature in media o anche leggermente sotto la media.

Piogge e temporali oggi al Sud e su parte del Centro con neve sui rilievi

Come abbiamo appena visto, il Mediterraneo centrale risulta interessato da una circolazione depressionaria che porta instabilità soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord le condizioni meteo vanno verso un miglioramento. Ecco le previsioni meteo per oggi venerdì 3 Marzo: Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, deboli precipitazioni solo sulla Romagna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità irregolare su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Marche e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse e neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri. In serata tempo in generale miglioramento salvo residue piogge sull’Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, anche intensi sulla Sicilia. Neve oltre i 1100-1400 metri. In serata ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle regioni Peninsulari, neve sui rilievi oltre i 1100 metri.

Migliora nel fine settimana ma con residua instabilità al Sud

La circolazione depressionaria con aria fredda in quota che sta interessando il Mediterraneo centrale, nel corso del weekend tenderà a spostarsi verso sud-est, lasciando quindi spazio ad un aumento dei valori di geopotenziale sull’Italia. Questo porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con la giornata di sabato che vedrà ancora dell’instabilità al Sud e su parte del Centro e cieli soleggiati al Nord, mentre nella giornata di domenica il bel tempo dovrebbe interessare gran parte dell’Italia e dei residui fenomeni potranno interessare solo la Sicilia e le regioni ioniche. Le temperature non subiranno comunque grosse variazioni, rimanendo in linea con le medie del periodo.

