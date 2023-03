Meteo – Nuovo peggioramento in arrivo con maltempo anche intenso: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Serata di maltempo in Italia

A fronte di una prima metà di giornata comunque mediamente instabile su alcune delle regioni centro-meridionali del Paese, per alcune delle quali ieri la Protezione Civile ha anche diramato un’allerta meteo valida per oggi, anche la serata sarà contrassegnata da piogge e nevicate a quote di montagna, e più precisamente dai 1.200/1.300 metri, su Lazio, Abruzzo, Marche, Campania, Sardegna settentrione, con tempo relativamente più stabile e asciutto altrove. Le temperature, inoltre, appariranno mediamente in aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo peggioramento per domani

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso tuttavia nella giornata di domani venerdì 3 marzo e coinvolgerà principalmente la Sicilia, con fenomeni localmente anche intensi, in successiva espansione sulla Calabria. Saranno possibili, tra la notte e il mattino, rovesci residui in particolare sul Lazio, dove il tempo andrà successivamente migliorando. Tempo che si manterrà relativamente più stabile e asciutto altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati moderati; sparse da metà mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, su Calabria meridionale e Marche meridionali, con quantitativi da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud, ad eccezione dei settori centro-settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 900-1100 m sui settori appenninici e sui rilievi della Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione e massime in locale sensibile aumento al Nord. Venti: localmente forti settentrionali su Liguria, Toscana e Sardegna; localmente forti meridionali sulla Sicilia, in rotazione da ovest. Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna e localmente il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e lo Stretto di Sicilia.

CONTINUA A LEGGERE.