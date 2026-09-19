Meteo – Graduale miglioramento nel prosieguo del Weekend, ma con maltempo ancora insidioso: ecco dove

Tempo instabile al centro-sud, meglio al nord
La giornata odierna vede un evidente miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, con l’avanzamento di schiarite anche ampie e cieli che si presentano pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Una circolazione depressionaria di stampo atlantico determina invece ancora maltempo sparso sulle regioni centro-meridionali, con i fenomeni che si concentrano principalmente sull’entroterra e sui settori più interni.
Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore
Le prossime ore vedranno la persistenza del maltempo sulle regioni meridionali e, in maniera residuale, in Abruzzo, con un primo miglioramento che avanzerà sul resto del centro. Inoltre, i fenomeni al meridione risulteranno più circoscritti o comunque meno diffusi rispetto al pomeriggio, ma localmente potrebbero apparire comunque intensi. Le temperature, in questo contesto, si manterranno su valori più o meno in linea con la media di riferimento o ad essa leggermente superiori.
Graduale miglioramento nel corso del Weekend, con schiarite in avanzamento anche al centro
Un graduale miglioramento delle condizioni meteo continuerà a caratterizzare il fine settimana, guidato dalla nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale che permetterà, peraltro, l’avanzamento di schiarite spesso ampie anche sui settori centrali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche nota di maltempo insisterà tuttavia al sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Maltempo in arrivo anche per domani, specie tra Sicilia e Calabria
L’instabilità continuerà ad azionarsi anche nella giornata di domani domenica 20 settembre, complici gli effetti dell’afflusso persistente di correnti più fresche e instabili di origine atlantica dai quadranti nordorientali. In particolare, nella prima parte di giornata maltempo sparso potrebbe interessare ancora il basso versante adriatico in maniera residuale, con miglioramento nel pomeriggio, quando piogge e temporali si attiveranno soprattutto tra la Sicilia e la Calabria, non risparmiando anche la Basilicata. Le condizioni meteo altrove dovrebbero mantenersi più stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in nuovo e lieve aumento soprattutto al centro-nord.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.