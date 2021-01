METEO: Gran FREDDO in ITALIA con le TEMPERATURE scese fin sotto i -20°c nelle ultime ore, quale tendenza per l’INVERNO?

Meteo Italia, temperature fino e oltre i -20°c

Tra la serata di ieri e la mattinata odierna le temperature sulle valli e altopiani delle Alpi sono precipitate localmente fino e oltre i -20°c. Specialmente tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove i cieli si sono rasserenati negli ultimi giorni, le correnti piuttosto fredde in quota hanno favorito forti inversioni termiche. Gran freddo un pò su tutto il nord Italia con temperature fino a -15°c sul resto dell’arco alpino, fino a -10°c in Appennino settentrionale e gelate diffuse anche in pianura Padana.

Situazione meteo in Italia

Con il progressivo scivolamento verso sud della circolazione di bassa pressione che ha portato neve fino in pianura o in collina sull’Emilia Romagna e alcune regioni centrali italiane, lo scenario meteo italiano sta migliorando eccetto all’estremo sud con delle piogge e nevicate in montagna. Sul nord Italia infatti anche per oggi avremo tempo asciutto e soleggiato salvo deboli nevicate in Trentino sopra i 500 metri di quota. Clima ancora molto freddo con le temperature sotto lo zero dalla serata ed anche in pianura Padana.

Neve fino in città su queste regioni

Entriamo nel pieno della stagione più fredda dell’anno ma per ora avremo una momentanea tregua dal maltempo, ancora incerte le possibilità di un nuovo impulso perturbato entro il prossimo weekend con eventuale gelo e neve in arrivo in gran parte dell’Italia. Gennaio torna ad essere un mese tipicamente invernale e piuttosto dinamico, nevicate in Italia e temperature fino a -20°c sulle Alpi. Tuttavia nelle prossime settimane tutto potrebbe acora succedere con lo stratwarming del Vortice Polare in atto e conseguenze in troposfera tutte da vedere. Molto probabili le irruzioni di gelo e neve di estrazione continentale anche in Europa meridionale, nonchè in Italia.