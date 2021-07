METEO – GRANDINE colpisce l’aereo: paura tra i passeggeri, atterraggio immediato a Malpensa. I DANNI

Situazione sinottica in Italia e in Europa

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il transito di aria instabile sulle regioni del centro-nord; in questo frangente sull’Italia nella giornata di ieri, non sono mancati fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Proprio tra Piemonte e Lombardia sono stati numerosi i temporali grandinigeni, che hanno apportato nuovamente danni e disagi alla popolazione. Situazione in rapida evoluzione nel pomeriggio, quando i temporali non mancheranno nuovamente al nord. Ma vediamo di seguito come si manifesteranno nel dettaglio.

Temporali attesi fra oggi e domani, vediamo dove

Focus temporali – Al momento un centro di bassa pressione si trova posizionato a sud della Francia al confine con la Liguria, con un minimo di 1010 hPa. Questo permetterà la confluenza di aria instabile nelle prossime ore proprio sulle regioni del nord. Nel pomeriggio questi si manifesteranno specie sull’arco alpino tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli. Fenomeni più sporadici attesi sulla Liguria e sull’Appennino settentrionale tra Toscana ed Emilia Romagna. Domani la situazione risulterà simile, anche se la goccia fredda virerà temporaneamente verso nord, riducendo l’instabilità sulla nostra penisola. Attesi nuovamente temporali tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli; altrove le piogge risulteranno sporadiche e disorganizzate. Tra venerdì ed il weekend il maltempo si trasferirà al sud Italia, garantendo il primo break estivo per le regioni del sud.

Maltempo in transito al meridione nel fine settimana

Meteo weekend – I temporali non dovrebbero mancare al centro-sud verso il finire della settimana, quando la goccia fredda deciderà di spostarsi verso le latitudini più meridionali d’Europa, per poi scivolare sullo Ionio. I fenomeni potranno risultare anche intensi, grazie al contributo di aria instabile in quota, che potrà favorire anche qualche sconfinamento verso i settori di pianura. Vediamo di seguito quanto accaduto nella giornata di ieri in Lombardia, flagellata ormai in più episodi dalla grandine grossa.

