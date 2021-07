METEO ITALIA: goccia fredda verso il Centro-Sud con TEMPORALI nel weekend

Via il caldo africano, temperature in calo nelle prossime ore

La giornata di ieri ha visto ancora punte prossime ai +40 gradi al Sud e caldo generalmente afoso su buona parte del Centro. Aria più fresca sta facendo comunque il suo ingresso nel Mediterraneo portando temperature anche di qualche grado al di sotto delle medie. Nelle zone coinvolte da precipitazioni il calo termico sarà ovviamente più repentino e più sensibile. Condizioni meteo instabili nei prossimi giorni prima al Nord Italia e poi anche al Sud con temperature decisamente più gradevoli.

Temporali anche intensi al Nord attesi anche nei prossimi giorni

La goccia fredda in quota in transito sulle regioni di Nord-Ovest ha portato nelle ultime ore violenti temporali sulle regioni settentrionali, non sono mancate grandinate e anche una tromba d’aria. Locali temprali al momento su Piemonte, Liguria e Friuli. Tra oggi e domani la circolazione depressionaria attiva sull’Europa centrale interesserà ancora il Nord Italia portando condizioni meteo instabili o a tratti perturbate. Più asciutto invece al Centro-Sud salvo qualche pioggia tra Toscana e Umbria.

Entro il weekend temporali in arrivo anche al Centro-Sud

Lo spostamento del nocciolo freddo in quota verso la Germania manterrà condizioni meteo instabili solo sulle regioni settentrionali ma sul finire della settimana le cose dovrebbero cambiare stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli. L’ora dei temporali potrebbe scattare per il Centro-Sud entro il prossimo weekend. Il nocciolo freddo in quota dovrebbe infatti tornare verso sud e scivolare sullo Ionio. In questo caso condizioni meteo instabili soprattutto tra Venerdì e Domenica interesserebbero prima il Centro e poi il Sud con temporali anche intensi.

