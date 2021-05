METEO – GRANDINE e TORNADO si abbattono nel Texas, ci sono diversi DANNI, ecco i dettagli

Sono giorni particolarmente impegnativi per gli Stati Uniti sul fronte meteorologico, con condizioni di violento maltempo che hanno interessato e continuano ad interessare in particolar modo gli Stati del Sud. Tale situazione non ha mancato purtroppo di portare persino delle vittime nello Stato della Georgia , con fenomeni estremi che hanno colpito comunque anche il Texas, con grandinate, ma anche tornado. Diversi sono stati i danni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Diversi danni soprattutto alle automobili; tanti alberi caduti

Stando a ciò che si apprende dal sito “insurancejournal.com” grandinate e una coppia di tornado, uno classificato come EF-2 con venti fino ad oltre 190km/h e uno classificato come EF-0 e dunque più debole, avrebbero causato il ribaltamento di alcune automobili e l’abbattimento di diversi alberi in Texas. Rispetto a quanto accaduto in Georgia però, questa volta sembra che l’accaduto non abbia provocato fortunatamente vittime e/o feriti.