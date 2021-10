METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI con possibili DANNI colpiranno l’ITALIA anche nelle prossime ore. Vediamo dove

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo un settembre più simile alla stagione estiva con poche piogge e temperature sopra la media, sembra esseri giunti ad una svolta autunnale. Una vasta e profonda circolazione depressionaria è posizionata sull’Atlantico settentrionale a nord delle Isole Britanniche e pilota una vasta saccatura allungata fin sul Mediterraneo centro-occidentale e porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana.

Temporali e nubifragi già in atto su alcune regioni

Già nella giornata di ieri piogge e temporali hanno interessato il Nord-Ovest soprattutto la Liguria con oltre 200 mm di pioggia nel Genovese. Il maltempo sta ora interessando soprattutto il Savonese dove un forte temporale autorigenerante insiste dalla notte sulle stesse zone. Piogge molto intense anche nei settori tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale e sul Friuli. Vediamo di seguito cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Ancora piogge intense e nubifragi in giornata su alcune regioni

La situazione risulta molto preoccupante al Nord-Ovest nella giornata odierna. Nel resto della mattina piogge e temporali sono previste interessare ancora la Liguria, il Piemonte orientale e la Lombardia occidentale. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità tenderà ad aumentare con fenomeni intensi ancora sugli stessi settori e che localmente potranno assumere carattere di nubifragio. Su queste zone ci sarà dunque il rischio di allagamenti, frane ed esondazioni di fiumi. In serata il maltempo tenderà ad estendersi con piogge diffuse ed intense specie al Nord-Ovest e la Toscana e piogge sparse sul resto del Nord. Ancora possibili nubifragi questa volta tra Spezzino e Versilia e sulla Lombardia settentrionale. Tra la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale sono infatti previsti più di 100 mm di piogge in 3 ore. Vediamo cosa ci aspetta per la giornata di domani.