METEO – GROSSA TROMBA D’ARIA si abbatte a Porto Tolle, in Veneto: PANICO e PAURA, i dettagli

Giornata più stabile delle ultime, ma peggioramento in atto sulle zone più settentrionali d’Italia

Nonostante le eccezioni di maltempo che nelle prime ore della notte hanno interessato in particolare la Sardegna mediante temporali, la giornata odierna risulta essere tra le più stabili dell’ultimo periodo. Tuttavia in queste ore e a partire dunque da questa serata, un nuovo peggioramento sta avanzando verso la nostra Penisola e sta colpendo innanzitutto le aree più settentrionali dello stivale. Più stabile invece sulle restanti zone del nord e al centro-sud, con cieli non sempre limpidissimi e temperature comunque notevolmente inferiori rispetto a quelle dei giorni precedenti.

Tendenza vira verso il maltempo fino al weekend

Nella giornata di domani mercoledì 4 agosto le condizioni meteo subiranno un evidente peggioramento sulle regioni settentrionali a causa di un cavo atlantico in affondo verso il Mediterraneo centrale. Piogge e temporali la faranno comunque da padrone anche nei giorni a seguire e potranno interessare in tal caso anche i settori centrali in particolare nella notte tra domani e dopodomani. L’instabilità sarà accompagnata da un calo delle temperature che comunque riguarderà anche il sud, che rimarrà invece più all’asciutto. Si cambierà invece registro dal weekend, con una rimonta anticiclonica subtropicale e aumento sensibile delle temperature, specie al centro-sud.

Maltempo in Veneto, tromba d’aria si abbatte a Porto Tolle

Nonostante, come scritto in precedenza, questa sia stata la giornata più stabile delle ultime che si sono susseguite sull’Italia, non sono comunque mancati danni: forti mareggiate si sarebbero infatti abbattute sulle coste della Liguria, provocando danni in particolare a Diano Marina, nell’imperiese. Inoltre, sull’altro versante del nord, una tromba d’aria sembra essersi abbattuta nei pressi della delta del Po, a Porto Tolle, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.