METEO – HALLOWEEN e OGNISSANTI con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo a partire dal Nord, con possibili NUBIFRAGI

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra una blanda saccatura in transito sulla Penisola Italiana che porta molte nubi ed anche qualche pioggia specie sulle regioni centrali. Il Sud risulta invece interessato da un Ciclone Mediterraneo che sta portando forte maltempo specie su Calabria e Sicilia, già devastati dalla stessa depressione anche nei giorni precedenti. Più stabile invece al Nord dove troviamo troviamo cieli soleggiati con qualche velatura in transito.

Possibile risalita del Ciclone Mediterraneo sul Mar Tirreno

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, mostrano per i prossimi giorni una possibile salita di latitudine del Ciclone Mediterraneo formatosi a sud della Sicilia. L’attuale traiettoria prevista dal modello fisico-matematico americano vede il minimo di bassa pressione ancora tra Mare di Sicilia e Mar Ionio nei giorni di oggi e domani. Ma a partire della giornata di giovedì inizierà a muoversi verso nord, attraversando la Sicilia e raggiungendo il Tirreno centro-meridionale nella giornata di venerdì, dove perderà la sua energia. Durante il suo moto porterà maltempo nella giornata di domani sulla Sicilia, con temporali anche violenti tra Ragusano e Siracusano e nella giornata di venerdì anche sulla Calabria con possibili nubifragi su entrambe le regioni. Nella giornata di venerdì le piogge interesseranno tutto il Sud ed anche la Sardegna, diminuendo di intensità sulla Sicilia.

Tempo stabile e soleggiato al Nord

Mentre il Centro-Sud viene interessato dal Ciclone Mediterraneo in risalita dallo Ionio con piogge sulle regioni meridionali e della nuvolosità in transito sulle regioni centrali, al Nord le condizioni meteo risulteranno più stabili. Su queste regioni avremo infatti fino alla giornata di venerdì tempo stabile e completamente asciutto con cieli soleggiati o al più qualche velatura in transito. Solo sulle regioni di Nord-Ovest potrebbe arrivare qualche nube più consistente nella giornata di venerdì per l’avvicinamento della depressione. Ma vediamo ora la tendenza meteo per il weekend di Halloween e Ognissanti.

CONTINUA A LEGGERE​