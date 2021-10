METEO HALLOWEEN – Ipotesi ancora contrastanti per la fine di OTTOBRE; la tendenza fino al PONTE di OGNISSANTI

Italia sotto l’influenza di una blanda perturbazione

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Maltempo in atto sull’Italia grazie all’influenza di una perturbazione che nel corso delle ultime 24 ore ha interessato dapprima le regioni settentrionali. Al momento sono in atto piogge su Toscana, Umbria, marche e sulle zone costiere della Campania. Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese grosse variazioni con maltempo e nuvolosità che si mostreranno sui medesimi settori. Nel fine settimana è atteso un recupero dell’alta pressione che farà sentire i suoi effetti specialmente al nord.

Alta pressione in rientro nel weekend, ecco dove

Meteo weekend – Nel corso del fine settimana, un debole campo di alta pressione favorirà ampie schiarite sulle regioni del nord Italia. Questa figura barica raggiungerà l’europa centrale con massimi fino a 1030 hPa e permetterà la formazione di nebbie e nubi basse nella notte del weekend. Da segnalare dunque una riduzione della visibilità nelle prime ore del mattino su Piemonte, Lombardia e settori adiacenti dell’Emilia Romagna. L’anticiclone azzorriano lambirà le regioni del nord Italia, garantendo tempo stabile e soprattutto soleggiato; anche al centro avremo tempo più stabile, tuttavia sempre in compagnia di qualche nube. D’altra parte al meridione incombe la minaccia di una nuova fase di maltempo che potrebbe risultare piuttosto severa su alcuni settori.

Incombe una forte perturbazione sulle regioni meridionali

Meteo domenica – Una goccia fredda in quota si andrà ad isolare sul nord Africa, per dare adito alla formazione di un minimo depressionario a ridosso della Tunisia. Questo potrebbe apportare piogge e temporali nel corso della giornata sulla Sicilia, per poi nelle ore serali del giorno festivo, apportare forte maltempo sui versanti Ionici della Calabria. Tale configurazione sinottica potrebbe subire ulteriori modificazioni nel corso dei prossimi run modellistici, per cui non ci resta che attendere per avere una lettura più dettagliata di questa fase meteo. Per la prossima settimana regna ancora l’incertezza, come vedremo nell’ultimo paragrafo.

