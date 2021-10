METEO WEEKEND – Rischio ACQUAZZONI e TEMPORALI al sud ITALIA, a causa di un CICLONE mediterraneo

Blanda perturbazione in atto, ecco la situazione meteo

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il maltempo ha fatto ingresso sulla nostra penisola apportando nuvolosità e precipitazioni in Italia. In queste ore sono in atto piogge sulla Toscana, Umbria, marche e sulle zone costiere della Campania. Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese grosse variazioni con maltempo e nuvolosità che si mostreranno sui medesimi settori. Attenzione però da sabato, quando è atteso un netto miglioramento delle condizioni meteo al nord Italia.

Anticiclone alla riscossa, con tempo più stabile al centro-nord

Tra sabato 23 e domenica 24 ottobre, la presenza di un blando campo di alta pressione, favorirà le schiarite sulle regioni del nord Italia. Questa figura barica raggiungerà l’europa centrale con massimi fino a 1030 hPa e permetterà la formazione di nebbie e nubi basse nella notte del weekend. Da segnalare dunque una riduzione della visibilità nelle prime ore del mattino su Piemonte, Lombardia e settori adiacenti dell’Emilia Romagna. L’anticiclone azzorriano lambirà le regioni del nord Italia, garantendo tempo stabile e soprattutto soleggiato; anche al centro avremo tempo più stabile, tuttavia sempre in compagnia di qualche nube. Per la prossima settimana, saremo ancora in compagnia dell’alta pressione, in conclusione del mese di ottobre.

Prossima settimana in compagnia di tempo stabile e asciutto? La tendenza

Tendenza meteo – Ultima settimana di ottobre che sarà scandita da un periodo più stabile: i modelli matematici vedono qualche infiltrazione umida e frequenti passaggi di nubi per la prossima settimana. Questo è quanto ipotizzato dall’ultima emissione del modello GFS; di simile avviso il modello europeo, che tuttavia non esclude l’isolamento di qualche goccia fredda dal flusso atlantico. Considerando la distanza temporale che ci separa vi invitiamo come sempre a seguire tutti i prossimi aggiornamenti meteo. Da monitorare con particolare attenzione la formazione di un centro di bassa pressione sul basso Mediterraneo che potrebbe insidiare le regioni dell’estremo sud.

