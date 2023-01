Meteo – Il 2022 da caldo record in Italia, dicembre chiude al 2° posto; i dati

Il 2022 è stato il più caldo della storia in Italia!

La prima parte del 2022 non aveva fatto ben sperare con una stagione invernale sottotono, temperature spesso al di sopra delle medie del periodo, una prima parte dell’Estate con temperature a tratti record da nord a sud e precipitazioni assenti su gran parte delle regioni con condizioni di grave siccità che sono perdurate fino all’inizio dell’Autunno. Ora è anche ufficiale, il 2022 è stato l’anno più caldo da quando si rilevano i dati in Italia, 1800. Il report emesso dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC) mostra un’anomalia media a scala nazionale di ben +1.15°C durante l’anno solare, collocandosi al 1° posto dei più caldi di sempre, davanti al 2018 quando l’anomalia fu di +0.75°C.

5 mesi chiudono al 2° posto dei più caldi, solo 2 mesi chiudono sotto media

Su dodici mesi ben 10 hanno chiuso al di sopra delle medie del periodo, con scarti in alcuni casi ben oltre i 2°C. Tra i mesi più caldi dell’anno emergono maggio (+1.83°C), giugno (+2.88°C), luglio (+2.25°C), ottobre (+2.08°C) e dicembre ( +2.09). Il mese più freddo è stato marzo ( -1.17°C), interessato da frequenti colpi di coda invernali con nevicate a bassissima quota e gelate tardive. L’area italiana che più ha subito gli effetti di un anno anomalo è stata quella di Nordovest, dove le anomalie termiche tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente superano addirittura i +1.7°C!

Il 2022 chiude col botto, dicembre si piazza al 2° posto dei più caldi

L’anno più caldo della storia non poteva che chiudere con un dicembre tra i più caldi di sempre. Mese iniziato piuttosto dinamico con frequenti passaggi perturbati e neve che ha fatto la sua comparsa su parte delle pianure del Nord, è stato poi seguito da una seconda parte dominata dall’anticiclone subtropicale che ha caratterizzato il tempo sino all’avvio del 2023. Temperature anomale con scarti positivi anche di oltre 10°C in montagna hanno fatto posizionare il mese di dicembre al 2° posto dei più caldi in Italia, con un’anomalia di +2.09°C. I maggiori scarti si sono registrati al centro-sud, rispettivamente di +2.54°C e +2.65°C, mentre al nord gli scarti sono stati meno marcati (+1.25°C) grazie all’aria più fredda giunta ad inizio mese ed alle nebbie persistenti a seguire che hanno limitato il riscaldamento diurno. Dopo il 2022, anche il 2023 è iniziato piuttosto caldo sull’Italia, ma nei prossimi giorni è atteso un calo termico con ritorno della neve su Alpi ed Appennini.

Calo termico e meteo più dinamico nei prossimi giorni

Prossima settimana al via con il maltempo. La curvatura ciclonica che assumerà il getto sul Mediterraneo centrale andrà ad esaltare la fenomenologia sull’Italia. Ci attende quindi un avvio della prossima settimana all’insegna del maltempo con piogge e temporali anche intensi sui settori del medio-basso Tirreno. Residui fenomeni sul Triveneto e settori alpini con nevicate fin sotto i 1000 metri. Neve che tornerà ad imbiancare anche l’Appennino, specie centro-settentrionale, a partire dai 1300-1500 metri, in calo dalla sera fino ai 1200-1300 metri. Meteo in miglioramento sulle regioni si Nordovest per l’approssimarsi di una nuova onda anticiclonica da ovest, responsabile a seguire di un deciso miglioramento e nuova fase stabile, seppur breve, nel corso della settimana. Mese di gennaio che volgerà verso condizioni più dinamiche nei prossimi giorni, ma per il freddo inverale bisognerà ancora pazientare. Rimanete aggiornati!

