Meteo Italia – Maltempo in arrivo nei prossimi giorni con lieve calo termico, torna la neve su Alpi e Appennini

Attuale situazione sinottica sull’Europa e sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo un lungo periodo dominato dall’alta pressione, un peggioramento delle condizioni meteo è alle porte dell’Italia. Un profondo vortice depressionario con valori minimi di pressione al suolo fino a 955 hPa è situato a sud dell’Islanda e in movimento verso est. Questo va ad erodere il promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo, allungando una saccatura depressionaria verso l’Italia entro l’inizio della prossima settimana.

Piogge in arrivo sull’Italia già nel weekend

Come abbiamo appena detto, l’alta pressione presente sul Mediterraneo sarà spazzata via nel corso dei prossimi giorni. Nella giornata odierna il tempo risulterà ancora piuttosto stabile, ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Qualche pioviggine attesa tra Liguria e Alta Toscana. Nella giornata di domani avremo invece un intenso peggioramento meteo, con piogge e temporali che interesseranno prima le regioni del Nord ed entro la serata anche le regioni centrali del versante tirrenico.

Inizio settimana con maltempo sull’Italia, torna la neve su Alpi e Appennini

La saccatura depressionaria transiterà sul Mediterraneo centrale all’inizio della prossima settimana, con un minimo di pressione al suolo intorno ai 1005 hPa e permetterà l’ingresso di aria più fredda da nord-ovest sull’Italia. Non si tratterà di nulla di eccezionale per il periodo, anzi le temperature caleranno forse solo di poco al di sotto delle medie e per un periodo breve di tempo. Il tutto sarà comunque sufficiente per riportare condizioni meteo instabili con neve sulle Alpi fino a quote medio-basse. Possibile neve anche sull’Appennino, specie centro-settentrionale, in particolare nella giornata di Lunedì.

CONTINUA A LEGGERE​

Rimonta dell’alta pressione con la prossima settimana ma sarà duratura?

La prima fase di maltempo di questo gennaio dovrebbe essere molto rapida e per di più non accompagnata da aria molto fredda. Il vortice polare compatto e veloce farà sfilare rapidamente la saccatura verso est portando probabilmente una nuova rimonta dell’alta pressione nella seconda parte della prossima settimana. Nonostante gli indici poco favorevoli la seconda decade di gennaio potrebbe comunque vedere qualche spunto in più quanto meno per le precipitazioni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.