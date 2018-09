Meteo: il caldo fuori stagione sta per colpire tutte queste regioni. Temperature oltre 32 gradi. Le zone più interessate

Meteo: il caldo fuori stagione sta per colpire tutte queste regioni. Temperature oltre 32 gradi – Ci siamo, dopo il passaggio dell’ultima perturbazione che ormai ha lasciato l’Italia, da oggi prende il via un’ondata di caldo, che interesserà soprattutto la parte centro settentrionale della penisola. L’anticiclone afro-mediterraneo tornerà a riprendersi la nostra penisola nel corso di questa settimana, determinando una nuova fase di tempo soleggiato e soprattutto temperature in forte rialzo. Oggi ancora annuvolamenti sparsi in Italia con qualche piovasco non escluso sulle isole, poi spazio al sole e al caldo per alcuni giorni. La Val Padana e le zone interne delle regioni centrali tirreniche saranno quelle che avranno temperature più alte, con picchi di 32-33 gradi su Toscana, Lazio, Umbria, Emilia e Lombardia. Ma quanto durerà questa situazione? […]