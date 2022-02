METEO – Il CICLONE BATSIRAI si avvicina al Madagascar con venti fino a 250km/h, sale la tensione: i dettagli

Tempo generalmente stabile sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano anche nella giornata odierna condizioni meteo di generale stabilità sul nostro Paese, malgrado siano accompagnate da cieli non sempre (per la verità quasi mai) sereni. Cieli che variano infatti da poco a molto nuvolosi, ma con assenza di fenomeni rilevanti sullo stivale. Inoltre le temperature si attestano ovunque oltre la media del periodo. Questa particolare situazione è da ricercare nell’intrusione di correnti umide nel Mediterraneo centrale, provenienti da una saccatura di origine polare marittima che si scontra con l’Anticiclone appena oltralpe, determinando peraltro un richiamo di aria mite sull’Italia, con le colonnine di mercurio che arrivano a raggiungere fino i +20°C nel palermitano.

Disturbi crescenti per domani, con un peggioramento

Si assisterà tuttavia ad un vero e proprio processo di deterioramento dell’Alta pressione azzorriana che nella giornata di domani domenica 6 febbraio evidenzierà maggiormente le sue debolezze. Un peggioramento arriverà infatti ad interessare le Alpi nordoccidentali di frontiera e quindi soprattutto di sponda estera, con neve a quote di montagna o bassa montagna. Crescenti disturbi interesseranno anche i settori tirrenici centro-meridionali (fatta eccezione per la Sicilia), con rovesci che seppur blandi e rapidi, potranno risultare più frequenti soprattutto su aree costiere e immediato entroterra.

Ciclone Batsirai si avvicina minacciosamente al Madagascar

Mentre sulla nostra Penisola assistiamo a condizioni meteo di generale stabilità fatta eccezione per localizzati quanto rapidi rovesci come scritto fin ora sul presente editoriale, nel resto del mondo continuano ad imperversare fenomeni meteorologici estremi. In particolare risale la tensione in Madagascar, già colpito duramente un paio di settimane fa da un alluvione aveva causato purtroppo delle vittime, a causa dell’avvicinamento del ciclone Batsirai, come vedremo nel prossimo paragrafo.

