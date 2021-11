METEO – Il MALTEMPO ANNIENTA l’ANTICICLONE, sarà AUTUNNO NO STOP in ITALIA, i dettagli

Giornata autunnale sull’Italia

Le condizioni meteo si evidenziano nuovamente perturbato sulla nostra Penisola nella giornata odierna, come mostrato dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Le piogge hanno iniziato in particolare ad interessare le regioni meridionali in mattinata, per poi spostarsi verso nord andando a colpire attualmente i settori centrali con occasionali temporali. I fenomeni mediamente si presentano deboli o moderati e solo localmente forti.

Prossime ore ancora maltempo

Non tenderà a migliorare la situazione nelle prossime ore. La saccatura di origine nordatlantica che in settimana ha interessato lo stivale provocando localmente violento maltempo con persino qualche danno, si è recentemente isolata a goccia fredda nel Mediterraneo. Questa ha innescato un vortice depressionario che sta interessando anche la nostra Penisola, con le piogge (occasionalmente accompagnate da attività elettrica e localmente intense) che continueranno a colpire molte aree centrali nelle prossime ore (scopri precisamente quali).

L’autunno non si ferma

Appare praticamente inarrestabile l’autunno, con il maltempo che non si decide a mollare la nostra Penisola e l’Anticiclone completamente in balìa del flusso atlantico. Ciò permette dunque alle correnti perturbate di fare ingresso nel Mediterraneo e portare frequente maltempo (a tratti anche intenso) sullo stivale. La tendenza valida per i prossimi giorni, come se non bastasse, strizza l’occhio ancora all’instabilità autunnale, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

