Meteo Torino – Qualche piovasco in arrivo con ampie schiarite in vista e possibili gelate nel Weekend: le previsioni

Maltempo sferza ancora l’Italia

Il maltempo sferza ancora la nostra Penisola nella giornata odierna, alimentato dalle più fredde correnti di stampo artico marittimo in grado di determinare un abbassamento generale delle temperature. Questo si traduce non solo in piogge e temporali localmente anche intensi da nord a sud, ma in neve a quote anche molto basse sulle regioni settentrionali, specie sul basso Piemonte. Qualche piovasco sta raggiungendo in questo momento anche Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli cupi sono caratteristici del capoluogo piemontese ormai da qualche giorno e il quadro meteorologico va confermandosi anche quest’oggi, con qualche piovasco in avanzamento questa sera, coerentemente con quanto avviene e avverrà nelle zone adiacenti, che porterà un accumulo complessivamente irrisorio. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +3°C di minima (possibilmente provvisoria in quanto potrebbe venir ritoccata entro la mezzanotte) e i +8°C di massima circa.

Ampie schiarite per domani e minime in diminuzione

Un miglioramento delle condizioni meteo caratterizzerà Torino nella giornata di domani sabato 22 novembre, quando l’ingresso di una ventilazione più secca favorirà l’avanzamento di ampie schiarite, con cieli che si presenteranno pressoché sereni a partire già dal mattino, mentre il maltempo continuerà ad azionarsi in altre zone dello stivale. Le temperature, in questo contesto, subiranno un’ulteriore diminuzione nei valori minimi, a fronte della stazionarietà di quelli massimi.

Nuvolosità nuovamente in transito per domenica, ma senza piogge. Possibili gelate

Nuvolosità tornerà a transitare sui cieli sabaudi a partire dalla mattinata di domenica 23 novembre, a tratti anche in maniera consistente, e contrassegnerà il resto della giornata, sia pur con qualche parziale schiarita dal pomeriggio. Le condizioni meteo risulteranno in ogni caso relativamente stabili e asciutte a Torino, dove peraltro le temperature sono attese in ulteriore diminuzione questa volta sia nei valori minimi che quelli massimi, con possibili gelate.

