Meteo – Il maltempo non dà tregua alla Campania: violenti nubifragi nel casertano, con danni e allagamenti. I dettagli

Instabilità sull’Italia dovuta ad un vortice depressionario

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano perturbate quest’oggi a causa della formazione di un vortice depressionario dovuto all’affondo di una saccatura sul Mediterraneo centrale. Piogge, temporali e locali nubifragi stanno imperversando sullo stivale, in particolare sulle regioni centro-meridionali, lasciando all’asciutto quelle settentrionali, alle prese peraltro oggi con schiarite anche ampie in alcuni casi.

Prossime ore ancora di maltempo

Le prossime ore saranno caratterizzate ancora dal maltempo anche intenso sull’Italia, con piogge e temporali insistenti e anche localmente intensi e a carattere di nubifragio (scopri dove), per effetto della suddetta perturbazione. La neve è tornata a cadere quest’oggi sull’Appennino centrale a quote più consone per il periodo che viviamo, con temperature che pertanto sono risultate in calo un po’ ovunque, anche al nord dove protagonista è il bel tempo.

Dura ondata di maltempo per la Campania, danni e allagamenti nel casertano

Un’ondata di duro maltempo sta interessando principalmente la Campania nella giornata odierna, alle prese fin dalle prime ore della notte con fenomeni intensi, che hanno investito dapprima Ischia, dove una frana ha causato diversi dispersi. Ma l’instabilità è risultata spiccata anche altrove nel corso della giornata, con piogge e forti temporali che hanno interessato anche il casertano, dove si registrano danni e allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danni a Pignataro Maggiore, Villa Literno e Castel Volturno, allagamenti in diverse aree della provincia

Stando a quanto si apprende dal sito “casertanews.it” diversi danni hanno interessato il casertano: a Pignataro Maggiore infatti sarebbero stati danneggiati dei cavi elettrici in via Trento e in via Risorgimento, mentre sarebbe stata chiusa via Caduti sul Lavoro a causa della caduta di un albero che ha invaso la carreggiata. Danni si registrano anche a Villa Literno e Castel Volturno, mentre allagamenti che coinvolgono anche diversi garage interessano alcune aree della provincia. Alberi caduti anche in Piazza Duomo, a Caserta, e a Marcianise. Nonostante il quadro talvolta critico, non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti.

