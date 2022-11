Meteo – Vortice depressionario in azione nel Mediterraneo, piogge, temporali e possibili nubifragi in arrivo nelle prossime ore

Peggioramento del tempo evidente sull’Italia

Un peggioramento delle condizioni meteo appare pressoché evidente nella giornata odierna dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico che mostrano il ritorno di piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sullo stivale dovuti essenzialmente all’affondo di una nuova saccatura depressionaria, responsabile dell’innesco di una perturbazione sul Mediterraneo centrale.

Danni da maltempo, dispersi a Ischia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono spiccatamente instabili in particolare sui settori tirrenici meridionali finora, con piogge e temporali intensi che si sono abbattuti su Ischia, dove è stata registrata una frana che ha causato diversi dispersi. Nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale, l’instabilità continuerà ad essere protagonista sul Mediterraneo centrale, con temperature pienamente autunnali o tardoautunnali.

Prossime ore ancora maltempo, con possibili nubifragi

Mentre nelle prossime ore è atteso un miglioramento (peraltro già in atto) sulle regioni tirreniche centrali, le condizioni meteo continueranno mantenersi perturbate al meridione e sul medio versante adriatico, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge, temporali, ma anche possibili nubifragi interesseranno specifici settori della nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili nubifragi sui settori jonici

Un vortice depressionario rimarrà pertanto in vita nelle prossime ore e porterà condizioni di maltempo localmente spiccato sulla nostra Penisola, con piogge e temporali anche intensi. Non sono esclusi addirittura dei possibili nubifragi nelle prossime ore sui settori jonici del Paese, in particolare della Basilicata e della Sicilia. Rimane invece relativamente più stabile e asciutto sulle regioni settentrionali, dove quest’oggi si registrano schiarite anche ampie.

