METEO – Il MALTEMPO non si ARRESTA in ITALIA, PIOGGE ancora nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Affondo perturbato in azione sull’Italia

Già da qualche giorno sulla nostra Penisola l’Anticiclone africano è tornato ad arretrare su latitudini più meridionali, favorendo la discesa di una saccatura di origine nordatlantica che sta portando piogge, talvolta anche temporali, a tratti molto intensi e a carattere di nubifragio. Ieri l’instabilità ha presentato il volto più cruento in Piemonte, dove si è verificata l’esondazione con annessi disagi e qualche danno. Nella giornata odierna il maltempo si aziona ancora al nord, come vedremo nel presente editoriale.

Isolati rovesci al più sparsi al nord

Come anticipato nel precedente paragrafo, nella giornata odierna isolati o al più sparsi rovesci hanno interessato le regioni settentrionali, accompagnati da attività elettrica scarsa o del tutto assente. Le condizioni meteo sono andate dunque migliorando sulle regioni centrali, anch’esse ieri alle prese con piogge e acquazzoni, ma che oggi assistono a schiarite con prevalenti sprazzi soleggiati. Nelle prossime ore un flusso di correnti perturbate permarrà ancora sul Mediterraneo.

Flusso di correnti instabili in azione anche nelle prossime ore

Un flusso di correnti instabili di natura atlantica sta interessando in queste e continuerà ad interessare, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, anche in serata il nostro Paese. Gli effetti che si ripercuoteranno sullo stivale tuttavia non saranno così differenti da quanto fin ora osservato dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico: le piogge saranno infatti sempre piuttosto isolate o sparse e colpiranno specifici settori della Penisola, vediamo quali.

