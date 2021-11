METEO – Il MALTEMPO non si arresta, SCUOLE CHIUSE in molti comuni a seguito dell’ALLERTA, ecco quali

Maltempo no stop in Italia

Maltempo no stop in Italia. Effettivamente non c’è altro modo di definirlo se non in questo modo. E’ stato uno dei mese di novembre probabilmente più piovosi di sempre per molte aree della nostra Penisola e questo a seguito di un’estate e di una prima parte d’autunno davvero molto secchi, soprattutto per il centro-sud. Nella giornata odierna l’instabilità continua ad azionarsi principalmente sui settori tirrenici, ma con occasionali sconfinamenti anche lungo quelli adriatici e rovesci sul nordest.

Piogge e temporali anche in serata

Immagini satellitari e radar meteorologico hanno presentato un quadro meteorologico italiano decisamente perturbato, con il maltempo che si è manifestato principalmente attraverso l’arrivo di piogge e temporali. Tale situazione non è destinata a subire profondi cambiamenti nella serata corrente, con la perturbazione che continuerà a stazionare nel Mediterraneo provocando ulteriore instabilità su diverse aree della nostra Penisola (scopri quali).

Allerta maltempo per domani, molti comuni decidono di chiudere le scuole

Anche nella giornata di domani sabato 27 novembre non si attendono particolari miglioramenti sul fronte meteorologico, anzi il maltempo continuerà a colpire in maniera insistente diversi settori dello stivale, a tal punto che la Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo rossa per alcuni settori italiani (scopri quali). A seguito di questo bollettino sono diversi i comuni di Campania e Calabria che hanno deciso per la chiusura delle scuole per la giornata di domani sabato 27 novembre. Di seguito quelli della Campania: Pozzuoli, Monte di Procida, Portici, San Giorgio a Cremano, Ischia, Casoria, Somma Vesuviana, Nocera Inferiore, Scafati, Angri, Siano, Sarno, Pagani, Sapri e Vallo della Lucania (fonte: “fanpage.it“). Nella prossima pagina quelli della Calabria.

