METEO – Il MALTEMPO si allontana con residua e locale INSTABILITA’: ALLERTA idraulica della Protezione Civile, ecco dove

Serata instabile in parte del sud Italia peninsulare

Dopo 36 ore di maltempo anche a tratti intenso specie sulle regioni nordorientali dove non sono mancati importanti disagi specie in Friuli Venezia Giulia, le condizioni meteo tornano a migliorare sulle regioni centro-settentrionali, con il fronte instabile che si sposta verso meridione interessando soprattutto la Puglia settentrionale. Qui i fenomeni localmente sono anche intensi e il maltempo viene accompagnato da un calo delle temperature.

Domani isolato e residuo maltempo al sud, allerta idraulica attivata

Nella giornata di domani mercoledì 14 aprile le condizioni meteo risulteranno prevalentemente stabili sullo stivale grazie all’allontanamento del fronte di maltempo verso il Mediterraneo orientale. Isolata e residua instabilità plausibile solo al sud fino al mattino, prima di un ulteriore miglioramento. Tuttavia la pioggia degli ultimi giorni ha gonfiato i corsi d’acqua del nord Italia, costringendo il Dipartimento di Protezione Civile ad emettere allerta per rischio idraulico, come vedremo nel presente editoriale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, anche a carattere di breve rovescio, su Liguria, Appennino emiliano occidentale, zone montuose di Lazio orientale e meridionale e dell’Abruzzo, su Calabria meridionale e tirrenica centro-settentrionale e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra di 1000-1200 m, sui settori alpini centro-occidentali e su quelli appenninici di Liguria ed Emilia, con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale diminuzione, localmente anche sensibile; massime in sensibile rialzo su Emilia Romagna e pianura veneto-friulana, in locale sensibile diminuzione su Puglia e restanti settori ionici. Venti: forti da nord-nord-ovest su Molise, Puglia e settori ionici della Basilicata, in graduale attenuazione, a partire dal Molise. Mari: da molto mosso ad agitato l’Adriatico meridionale; molto mossi l’Adriatico centrale e localmente lo Ionio, specie settore orientale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.