METEO – Impulso FREDDO piomba sull’ITALIA con NEVE e CROLLO delle TEMPERATURE

Meteo Italia, la situazione in atto

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Colpo di coda della stagione invernale meteorologica in questo ultimo weekend del mese di febbraio. Il momentaneo allentamento del flusso zonale ha determinato l’espansione di un campo anticiclonico dal vicino Atlantico sin verso i Paesi Baltici, favorendo la discesa di un impulso artico verso l’Europa centro-orientale. L’aria fredda sta affluendo in questo momento anche sul Mediterraneo centrale, causando la genesi di una bassa pressione sui bacini centrali dell’Italia, con meteo invernale atteso su molte regioni.

Meteo sabato 26 febbraio: instabile al centro-sud, neve fino in collina

Meteo – Nucleo d’aria fredda in transito sull’Italia ha favorito la formazione di una ciclogenesi sulle regioni centrali italiane. La giornata odierna vedrà quindi condizioni instabili con l’allerta meteo della Protezione Civile diramata per fenomeni localmente intensi. Al nord Italia avremo tempo mediamente stabile con ampi spazi soleggiati, salvo residui fenomeni al mattino sulla Romagna, nevosi dai 250-350 metri. Molte nubi al centro Italia con fenomeni diffusi e persistenti specie tra Marche, Abruzzo ed Umbria orientale con quota neve mediamente compresa tra i 400-600 metri, ma localmente fino ai 300 metri durante i fenomeni più intensi. Qualche fiocco di neve potrà al mattino interessare anche i settori compresi tra il Lazio e la bassa Toscana, mediamente dai 400-500 metri. Dal pomeriggio fenomeni relegati ai settori adriatici. Al sud meteo in progressivo peggioramento con fenomeni che da Campania e Molise si estenderanno a tutte le regioni entro la sera. Neve in progressivo calo anche al sud, fino a raggiungere le quote collinari di Campania, Molise e dalla sera della Basilicata.

Domani residui fenomeni sui settori adriatici, forti venti ovunque

Ciclogenesi in rapido spostamento verso sud, agendo nella giornata di domenica 27 febbraio tra il basso Adriatico ed il mar Ionio. In tal modo l’Italia sarà interessata da correnti fredde nord-orientali che addosseranno nubi e qualche fenomeno in particolare ai settori del medio-basso Adriatico, Basilicata, nord Sicilia e zone interne della Campania. Quota neve mediamente compresa tra i 400-500 metri su Marche ed Abruzzo e dai 600-800 metri al sud Italia. Ampie schiarite al nord e medio Tirreno, ma con forti venti settentrionali e calo delle temperature.