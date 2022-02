METEO ITALIA – MALTEMPO INVERNALE nel WEEKEND con NEVE abbondante in Appennino, clima FREDDO ma secco a seguire

Fronte freddo in transito sull’Italia

Buongiorno e buon sabato cari amici del Centro Meteo Italiano. Mentre sull’Europa occidentale continua a dominare l’alta pressione, un profondo vortice depressionario in movimento tra Scandinavia e Russia occidentale pilota un fronte freddo, la cui coda sta transitando sul Mediterraneo centrale, approfondendo anche un minimo di pressione al suolo. Nel pomeriggio di ieri tale fronte instabile ha portato maltempo al Nord-Est e sull’Emilia Romagna, mentre tra la serata e la notte il maltempo si è spostato sulle regioni centrali, con piogge, acquazzoni ed anche temporali specie sulla coste adriatiche.

Oggi maltempo invernale al Centro-Sud con nevicate abbondanti tra Abruzzo e Molise

Nella giornata odierna il fronte freddo con il minimo al suolo si sposteranno lentamente verso sud-est. In questo modo il maltempo interesserà soprattutto le regioni meridionali e quelle adriatiche centrali, con piogge intense e temporali sparsi. L’ingresso di aria fredda porterà ad un deciso calo della quota neve, con fiocchi che sulle regioni centrali raggiungeranno anche i 400-500 metri di quota. Quota neve leggermente più alta al Sud, tra i 600-800 metri tra Molise, Campania e Basilicata e tra i 900-1000 metri tra Calabria e Sicilia. Nevicate che in Appennino potranno risultare anche molto abbondanti, specie tra la Maiella e i rilievi del Molise con accumuli che potranno oltrepassare i 50 cm nelle 12 ore tra pomeriggio e serata. Nel frattempo migliora al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con ampie schiarite in arrivo ma comunque con clima freddo a causa delle freddi correnti di grecale.

Domenica con residuo maltempo in Italia

Nella giornata di domani, il fronte freddo con il minimo di pressione al suolo continueranno a spostarsi verso sud-est, allontanandosi della Penisola Italiana e raggiungendo la Grecia. Questo porterà comunque dell’instabilità residua in Italia, con dei fenomeni che continueranno ad interessare ancora il Sud e le regioni adriatiche, con neve ancora a quote collinari sull’Appennino centrale e tra bassa montagna e alta collina al Sud. Clima freddo in tutta Italia, con temperature anche di 4-5 gradi al sotto della media.

