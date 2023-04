Meteo – Impulso freddo sull’Italia: neve fin sotto i 1000 metri, temporali e grandine

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un vortice depressionario a carattere freddo ha raggiunto il Mediterraneo centrale nella giornata odierna. Un minimo di bassa pressione al suolo ha preso così forma sull’alto Tirreno, portandosi al primo mattino a ridosso delle coste del Lazio, dove attualmente è ancora in azione con un valore minimo al suolo di 1013 hPa. Nel corso delle prossime ore la bassa pressione scivolerà verso sud, portandosi indebolita nel giorno di Pasqua sul Mar Ionio.

Maltempo al mattino sul centro Italia con temporali e grandinate

Tra la notte ed il primo mattino piogge e temporali hanno interessato Toscana, Umbria ed il Lazio. I fenomeni sono risultati localmente intensi con vivaci fulminazioni e grandinate. Gli accumuli più elevati sono stati registrati tra alto viterbese ed Umbria occidentale, dove una linea temporalesca piuttosto lenta nella sua evoluzione ha determinato picchi pluviometrici anche di 50-60 mm. Forti temporali al mattino anche lungo le coste centro-meridionali del Lazio, dove sono state segnalate grandinate ed accumuli pluviometrici fino ad 80 mm (Castellonorato) nella provincia meridionale di Latina.

Neve in Appennino fin sotto i 1000 metri

L’aria fredda che ha alimentato la ciclogenesi, ha favorito un brusco calo della quota neve. In Toscana tra la notte ed il primo mattino la neve è scesa abbondante sull’Amiata con accumuli in quota fino a 30-40 cm, ma con fiocchi che si sono spinti sino ad 800-900 metri. Neve che ha interessato anche l’Appennino dai 1000-1200 metri, ma tra Lazio ed Abruzzo i fenomeni intensi hanno favorito un rovesciamento maggiore dell’aria fredda con quota neve che si è portata sino a 700-800 metri. Imbiancata ad esempio Avezzano. Il vortice di bassa pressione nelle prossime ore porterà ancora acquazzoni e temporali al centro, con quota neve dai 1000-1200 metri, ma con possibili sconfinamenti più in basso durante i fenomeni più intensi. Temporali, grandine e neve verso il sud Italia, in particolare tra Campania e Molise i fiocchi potrebbero spingersi sino agli 800 metri. Locale instabilità anche al Nordest, ma con fenomeni più localizzati. Maltempo ancora nelle prossime ore, consulta nella prossima pagina l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile.

Allerta gialla per le prossime ore

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 8 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere.

