METEO – IMPULSO FREDDO verso l’ITALIA: ulteriore CALO delle TEMPERATURE e TEMPORALI

Meteo – Il flusso nordorientale penalizzerà in particolare i settori adriatici e del sud Italia nel corso del weekend. La giornata odierna è iniziata con nubi sparse dalla Romagna alla Puglia con associati locali fenomeni, seppur di debole intensità. Correnti umide orientali addossano nubi anche sulla Val Padana centro-occidentale, ma in parziale diradamento nelle prossime ore per l’ingresso di correnti più fresche ma secche. Tempo inizialmente stabile sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori, ma con tendenza al peggioramento sul medio-basso Lazio e Sicilia nel corso del pomeriggio, con acquazzoni e temporali. Maggiori schiarite si osserveranno sul Triveneto, Liguria e Toscana. Nubi sparse in Sardegna con locali acquazzoni sui settori orientali nel corso del mattino e meridionali durante le ore pomeridiane. Nel corso della notte una nuova goccia fredda raggiungerà il medio Adriatico, portando un’ulteriore calo delle temperature.

Fiocchi di neve in arrivo sull’Appennino centro-settentrionale

L’ulteriore apporto freddo favorirà un calo delle temperature, come anticipato, nel corso della prossima notte. I primi fiocchi di neve hanno già raggiunto l’Appennino nel corso della settimana, seppur a quote superiori i 2100-2300 metri. Nel corso della prossima notte i fiocchi potranno fare la loro comparsa per la prima volta in questa stagione sin verso i 1500-1600 metri sull’Appennino marchigiano e romagnolo ed attorno ai 1700-1800 metri sull’Abruzzo. Un’ulteriore calo della quota neve è attesa nel corso di lunedì notte, quando i fiocchi potranno raggiungere entro il mattino i 1200-1400 metri sulle Marche ed i 1300-1500 metri in Abruzzo.