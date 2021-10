METEO OTTOBRE – Tra la prima NEVE ed il ritorno dell’ANTICICLONE, ecco il possibile andamento del MESE

Condizioni meteo in italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un minimo di bassa pressione insiste sulle regioni meridionali, apportando aria fredda dal mare del nord e condizioni di maltempo in Italia. Al contempo, un’area di alta pressione si è estesa passando dalla Penisola Iberica, passando per i paesi Britannici e la Scandinavia. Questo venerdì proseguirà con piogge e temporali sparsi su Umbria, Marche, Abruzzo e settori Adriatici meridionali. Fenomeni più irregolari saranno possibili sulle regioni meridionali, sui versanti Tirrenici di Calabria e Sicilia; attesi anche fenomeni intensi tra Molise, Basilicata e Campania. Nel weekend un nuovo peggioramento interesserà la nostra penisola, grazie ad un ingresso d’aria fredda in quota.

Goccia fredda in arrivo nel fine settimana, ecco i possibili scenari

Un’altra goccia fredda in quota si farà spazio sull’italia nel secondo weekend del mese. Sabato saremo in compagnia di residua instabilità al centro-sud; nella notte tra sabato e domenica l’arrivo di aria fredda in quota (è prevista una temperatura di -26°C alla quota isobarica di 500 hPa) potrebbe determinare la formazione di rovesci, anche nevosi a quota di media montagna sempre sui settori adriatici. Maltempo prolungato anche per la prossima settimana, come ipotizzato dai modelli matematici.

Scenari simil invernali nel medio termine

Come evidenziato nei precedenti editoriali, una una saccatura di origine artico marittima potrebbe affondare sul continente europeo e apportare condizioni di tempo simil-invernale con neve che potrebbe scendere anche a quote di bassa montagna. Modello GFS che vede anch’esso un coinvolgimento dell’Italia, anche se più marginale in quanto in affondo verso l’Europa orientale. A seguire potrebbe tornare la stabilità, grazie all’espansione di un campo d’alta pressione.

