METEO – Nuova GOCCIA FREDDA in arrivo nel WEEKEND, MALTEMPO NO STOP ma non ovunque, i dettagli

Vortice ciclonico in azione con maltempo al sud e Abruzzo oggi

Nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo perturbate sullo stivale a causa di un vortice ciclonico innescato dall’isolamento di una goccia fredda nel cuore del Mediterraneo ancora in azione, con piogge e temporali isolati o sparsi sulle regioni meridionali e in Abruzzo, dove hanno assunto carattere più intenso. Per alcuni di questi settori la Protezione Civile aveva già diffuso ieri un’allerta meteo. Nelle prossime ore nessun notevole cambiamento all’orizzonte.

Tendenza ad un miglioramento in Abruzzo, con fenomeni comunque persistenti

Come accennato in precedenza, le condizioni meteo nelle prossime ore sono destinate a non cambiare significativamente. Il tempo è destinato solo lievemente a migliorare in Abruzzo, con fenomeni meno diffusi, ma comunque persistenti in alcune zone regionali. Il cuore del maltempo si sposterà verso sud centrandosi maggiormente in altri settori (scopri quali). Tutto ciò viene accompagnato da un clima già pienamente autunnale, con temperature spesso anche inferiori alla media del periodo.

Nuova goccia fredda in transito nel weekend

L’elevazione dell’Anticiclone azzorriano verso le Isole Britanniche, dove porrà i suoi massimi di pressione di circa 1030hPa, garantiranno l’ingresso di una nuova goccia fredda nel weekend in arrivo dai quadranti orientali, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò non solo rinvigorirà le condizioni di maltempo in alcuni settori della Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo, ma potrebbe causare un ulteriore calo delle temperature, in queste ore già piuttosto basse se relazionate al periodo.

