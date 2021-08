METEO – In arrivo la BURRASCA di FINE ESTATE. Temperature in PICCHIATA con valori AUTUNNALI

Forti temporali nella giornata di ieri in Campania, in arrivo anche oggi in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo alle ultimissime giornate del mese di agosto in compagnia di instabilità e maltempo che stanno caratterizzando le ore pomeridiane specie dei settori centrali e montani della nostra penisola. Nella serata di ieri un forte temporale sviluppatosi a ridosso della provincia di Salerno ha dato adito a precipitazioni di grandine anche di elevata grandezza. Quest’oggi non mancheranno i temporali sulle regioni del centro Italia ma anche su quelle del sud, che dopo un lungo periodo di assenza di piogge sta tornando a godere dei primi effetti del decadimento della stagione estiva. Ma entriamo nel dettaglio.

Fenomeni attesi nelle ore pomeridiane, localmente forti

Meteo temporali – Quest’oggi attesi temporali su tutto lo stivale: piogge sull’arco alpino, sull’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo e su quello meridionale tra Irpinia, Basilicata e su gran parte del territorio Pugliese. Localmente coinvolta anche la Sardegna dove non mancheranno locali rovesci sui rilievi. Situazione analoga prevista per domani, con piogge e temporali estesi a tutto il meridione e fenomeni meno consistenti sulle Alpi (più relegati tra Trentino, Veneto e Friuli).L’estate sembra ormai perdere piede, a favore di una stagione autunnale che quest’anno potrebbe avere una partenza dai forti connotati come evidenziato dalle ultime tendenze a lungo termine.

Autunno alle porte, con un esordio che potrebbe risultare molto instabile

Meteo autunno – L’autunno sta per iniziare e con esso arriveranno i primi affondi di aria fresca che già in questi giorni ci hanno interessato. I forti contrasti termici in questo periodo dell’anno infatti possono dare adito a temporali intensi, e sistemi autorigeneranti che in alcuni casi possono generare anche eventi alluvionali. L’inizio dell’autunno e del mese di settembre potrebbe risultare perturbato, con cambi di circolazione frequenti ed una maggiore intrusione da parte del flusso atlantico. Questo a causa di un indice teleconnettivo, l’AMO (che sta per Atlantic Muldi-decadal Oscillation) debolmente positivo, combinato ad un Monsone Africano poco attivo; l’insieme di questi due fattori porta non solo ad una bassa intrusività da parte dell’anticiclone africano, ma anche una maggiore possibilità di scambi meridiani alle latitudini centro-meridionali europee. Tale scenario viene proposto proprio nell’imminente fine settimana, quando saremo interessati da una vasta perturbazione che apporterà aria più fresca e severo maltempo in Italia.

