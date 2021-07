METEO – In arrivo VIOLENTI TEMPORALI con rischio NUBIFRAGI e GRANDINATE; i dettagli

Giornata al via con tempo mediamente asciutto

Meteo – Il fine settimana è iniziato con tempo mediamente stabile sull’Italia. Splende infatti il sole su gran parte dell’Italia, fatta eccezione per innocui addensamenti marittimi che nel corso del mattino hanno interessato le coste di Lazio e Toscana, nonché la Liguria. Caldo intenso al sud dove nelle prossime ore si supereranno localmente i +40°C. Un impulso instabile nel corso della notte è transitato sui settori alpini e prealpini centro-orientali, attardandosi alla prime ore del mattino sul Friuli, con accumuli localmente di 20/25 mm. Il bel tempo del mattino, tuttavia, verrà ben presto sostituito da nubi minacciose sulle regioni settentrionali, dove tornerà alto il rischio nubifragi. Vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Situazione sinottica “esplosiva” per il nord Italia

Meteo – La situazione sinottica che si sta venendo ad instaurare sull’Europa, favorirà fenomeni localmente estremi sul nord Italia. Una saccatura, collegata ad una vasta area depressionaria sulla Scandinavia, va allungandosi sin verso la Penisola Iberica, richiamando correnti calde subtropicali verso il Mediterraneo centrale. Le masse d’aria calde risalgono il nostro Paese, raggiungendo in questo avvio di giornata anche il nord Italia. Dal pomeriggio-sera, tuttavia, il fronte freddo collegato con l’ansa depressionaria raggiungerà le regioni di nordovest, andando quindi ad interagire con le masse d’aria molto calde presenti sulle regioni settentrionali; inoltre lungo il ramo ascendente della saccatura è in atto un trasporto di vapor d’acqua decisamente elevato sul centro-nord Italia, andando ad accentuare ulteriormente l’energia a disposizione per i fenomeni convettivi.

Nubifragi al nord entro la fine del giorno: rischio grandinate, allagamenti e trombe d’aria

Meteo – Dal pomeriggio inizieranno a prendere forma le prime nubi convettive a partire dai settori alpini, in rapida estensione alle pianure del Piemonte, con acquazzoni e temporali già localmente intensi. I fenomeni si estenderanno dal tardo pomeriggio sera anche alla media-alta lombardia, coinvolgendo anche Milano, ed entro la fine del giorno e le prime ore della notte a gran parte dei settori a nord del Po. Nottetempo temporali in arrivo anche tra Liguria ed alta Toscana. L’avvezione di vorticità da ovest, collegata al ramo ascendente della saccatura sul Sudovest dell’Europa, gli elevati valori di CAPE ( oltre i 2000 j/kg), l’ingresso in quota di masse d’aria più fresche, ma soprattutto elevati valori di shear, potranno favorire lo sviluppo di supercelle in grado di provocare nubifragi lampo, grandine di media-grossa taglia e raffiche di vento attorno ai 100 km/h. Le aree a maggior rischio fenomeni estremi saranno ancora una volta quelle alpine, prealpine ed i settori di pianura di Lombardia, Piemonte e dalla notte anche del Veneto. Anche domani sarà ancora elevato il rischio nubifragi, con accumuli pluviometrici che nelle prossime 48 ore potranno superare picchi di 100-150 mm.

