METEO ITALIA – MALTEMPO in arrivo al Nord in questo WEEKEND con rischio NUBIFRAGI, ancora CALDO intenso al Sud

Peggioramento meteo in arrivo al Nord nelle prossime ore

Campo di alta pressione in lieve ritirata dall’Italia ed in estensione verso la Penisola Balcanica, mentre sulla Penisola Iberica si è andata ad estendere una saccatura depressionaria, la quale dalla serata odierna porterà un forte peggioramento meteo. Condizioni meteo che in Italia saranno stabili al Centro-Sud con cieli soleggiati e caldo intenso, peggioramento meteo in arrivo al settentrione nella seconda parte della giornata a partire dalle regioni di Nord-Ovest e con il maltempo che nella giornata di domenica si estenderà a tutto il Nord con associato calo termico.

Piogge e temporali al Nord con rischio nubifragi

Tra la serata odierna e quella di domani la saccatura depressionaria porterà un forte peggioramento meteo al Nord Italia. Già nelle ore pomeridiane dei temporali inizieranno a colpire le città del Piemonte e la Valle d’Aosta, mentre dalla serata i fenomeni tenderanno ad intensificarsi, con temporali molto violenti ed inizieranno ad interessare anche la Lombardia. Durante la notte fenomeni in estensione a tutto il Nord, con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni e che localmente potranno assumere carattere di nubifragio. Giornata di domenica ancora con piogge sparse ma con fenomeni in attenuazione a partire dal Nord-Ovest.

Caldo intenso al Sud con punte di +43/44 gradi, vediamo dove

La saccatura depressionaria, mentre sulle regioni settentrionali porta maltempo intenso con temporali, sulle regioni del Sud Italia favorisce il richiamo di aria calda dal continente africano e continua quindi a mantenere le temperature di molti gradi sopra la media, come sta avvenendo oramai da qualche tempo. Giornata odierna con punte di 41-42°C su Puglia, Basilicata e Sicilia. Molto caldo anche sulla Sardegna e la Calabria con valori prossimi ai 40°C ed anche al Centro con punte tra Toscana, Umbria e Lazio intorno a +37/39 gradi. Domenica rinfresca al Centro-Nord e Sardegna, con massime sotto i 25°C sulle regioni al di sopra del Po e comunque non più di 32-33°C su Pianura Padana e regioni centrali. Al Sud invece saranno ancora più calde, con punte di 43-44°C su Puglia e Sicilia orientale.

CONTINUA A LEGGERE​