METEO – Incredibile MURO di SABBIA AZZERA la VISIBILITA’ in Kuwait: forti DISAGI, VIDEO

L’Anticiclone continua a incespicare

Durante questa stagione primaverile le condizioni meteo di maltempo hanno frequentemente interessato il nostro Paese grazie ad un Anticiclone piuttosto incespicante e remissivo, spesso rintanato nella propria sede naturale, esponendo il Mediterraneo agli affondi delle correnti atlantiche, che non mancano di cogliere l’opportunità di poter approfittare di questa situazione. Dopo una giornata come quella di lunedì trascorsa all’insegna della prevalente stabilità con le locali e dovute eccezioni, il maltempo è tornato ad essere protagonista dello stivale.

Maltempo ormai da diversi giorni nella nostra Penisola

E’ dunque da qualche giorno che la nostra Penisola si ritrova alle prese con condizioni di maltempo localizzate o sparse e che interessano comunque localizzati settori del Paese, perlopiù settentrionali. Tuttavia nella giornata di ieri piogge non sono mancate sulle regioni meridionali quali Sicilia e parte della Calabria. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto termico che si mantiene comunque mite, intorno alla media del periodo.

Tempesta di sabbia in Kuwait

In un contesto meteorologico che appare dunque relativamente tranquillo in Italia, dove il maltempo comunque oltre ad essere perlopiù localizzato non presenta eccessi in intensità e durata, altrove continuano a manifestarsi fenomeni meteorologici estremi, in particolare negli Stati Uniti, dove diversi sono stati i tornado negli ultimi giorni. Inoltre, dall’altro lato del Pianeta, una tempesta di sabbia qualche giorno fa ha colpito il Kuwait non senza conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.