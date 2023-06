Meteo – Inizio di settimana con nuova ondata di maltempo, attesi temporali anche intensi; i dettagli

Meteo instabile sull’Italia, permane una vasta lacuna barica

Buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il bacino del Mediterraneo è ancora territorio di una vasta lacuna barica, alimentata da una fresca circolazione in quota innescata da una cellula altopressoria che si è insediata tra il Regno Unito e l’Oceano Atlantico. La situazione meteorologica non subirà significative variazione nel breve-medio termine, con la prima parte del mese di giugno che si appresta a trascorrere decisamente instabile e con il caldo intenso ancora lontano dal nostro Paese.

Attesi anche oggi acquazzoni e temporali

Permane sul nostro Paese una circolazione fresca in quota, responsabile di condizioni atmosferiche ancora particolarmente instabili, ma da sud risale un sistema nuvoloso afro-mediterraneo. Anche la giornata odierna sarà infatti caratterizzata da acquazzoni e temporali, localmente intensi ( allerta meteo della Protezione Civile), sui settori interni del centro-sud ed occasionalmente anche sulla Pianura Padana. Nel contempo un sistema nuvoloso collegato ad una ciclogenesi afro-mediterranea è in risalita ad ovest dell’Italia, coinvolgendo in particolare la Sardegna dove sono attese piogge e temporali, in graduale estensione dalla sera anche alle regioni centrali. Le temperature oscilleranno attorno alle medie del periodo.

Avvio di settimana con il maltempo: attesi nuovi forti temporali, specie al centro-nord e Sardegna

Una blanda circolazione depressionaria, collegata alla vasta lacuna barica presente sul Mediterraneo, risalirà ad inizio settimana ad ovest dell’Italia. Il sistema nuvoloso è già presente sulla Sardegna, dove nella giornata odierna causerà piogge e temporali in arrivo dalla sera anche sulle regioni centrali. Giornata di lunedì al via con molte nubi sull’Italia a cui saranno associate piogge e temporali specie tra Veneto, Romagna e Lombardia orientale, nonché tra medio-alto Lazio e bassa Toscana. Qualche acquazzone è atteso anche sul resto del centro, Sicilia, Calabria e Cilento. Nel corso del pomeriggio temporali ed acquazzoni interesseranno gran parte del centro-nord, Sicilia, Calabria ed in maniera più localizzata i settori interni del sud. I fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità con grandinate e forti raffiche di vento; non si escludono locali nubifragi. Va detto che la fenomenologia sarà caratterizzata da una spiccata instabilità, quindi con precipitazioni irregolari alternate anche a pause asciutte.

Probabile fase instabile almeno fino a metà giugno

Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, la situazione circolatoria in Europa potrebbe rimanere sostanzialmente invariata anche per la prossima settimana, con anticicloni più frequenti alle alte latitudini europee, mentre valori di pressione inferiori alle medie del periodo sul bacino del Mediterraneo. In tal modo anche la prossima settimana sarà caratterizzata ancora dall’instabilità che potrebbe spingersi sino al prossimo weekend; possibili fenomeni ancora intensi con locali grandinate e colpi di venti. Atteso un surplus pluviometrico su gran parte del Paese con temperature attorno alle medie del periodo, localmente di poco inferiori. L’Estate meteorologica è partita decisamente in sordina con anticicloni e caldo ancora lontani dal nostro Paese.



