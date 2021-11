METEO – Inizio DICEMBRE alquanto DINAMICO e FREDDO, ma come proseguirà l’INVERNO? La TENDENZA

Italia sotto l’assedio del maltempo

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un vasto vortice depressionario dispensa maltempo in Italia, raggiungendo un minimo di 995 hPa a ridosso del Lazio. Una vasta saccatura alimenta il minimo, richiamando correnti più fredde di matrice artica; specie nelle prossime 12-24 ore i fenomeni insisteranno al meridione, per poi lasciare spazio ad un deciso miglioramento. E’ nevicato sull’autostrada del sole, tra Chiusi e Fabro intorno ai 300 metri di altezza. Sulla bassa Toscana e sull’Umbria tra il lago Trasimeno, la Val d’Orcia ed il Ternano alle medesime quote, con accumuli consistenti al di sopra dei 500 metri. In questi minuti sta nevicando in maniera piuttosto intensa sui rilievi Appenninici del medio basso Lazio. Entriamo nel dettaglio per vedere quali saranno le zone interessate dalle nevicate.

Ancora maltempo nelle prossime ore

Focus maltempo – La perturbazione si sposterà gradualmente verso sud-est permettendo alle precipitazioni di scivolare e lasciare gradualmente la nostra penisola, per fare prima capolinea sulle regioni meridionali. Calo della quota neve dunque atteso su Abruzzo, Molise, Appennino meridionale grazie al maggiore apporto di freddo in quota. Residue nevicate fino a quote collinari in Sardegna nel corso delle ore diurne, mentre i fenomeni in serata si paleseranno su Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Calabria e Sicilia, con nevicate sull’Appennino. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO , COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Inverno si fa spazio nella prima decade di dicembre, ecco i dettagli

Tendenza meteo – Breve rimonta del campo di alta pressione sull’Italia tra domani e mercoledì. A seguire da giovedì l’Italia sarà interessata da una nuova fase di maltempo: secondo le ultime stime dei modelli la prima decade del primo mese mese dell’inverno meteorologico potrebbe risultare particolarmente dinamica con una serie di affondi artici che andrebbero ad interessare l’Italia. Già dalla giornata di giovedì un nuovo impulso della stessa matrice, potrebbe tuffarsi sul Mediterraneo dalla porta del Rodano. La dinamica potrebbe apportare una fase molto similare di maltempo con neve in montagna in Appennino ed a quote più basse al nord. Tuttavia la distanza temporale che ci separa non ci permette ancora di scendere nel dettaglio. Vediamo di seguito la tendenza per il primo mese invernale.

