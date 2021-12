METEO – Inizio prossima settimana ancora MALTEMPO in ITALIA, possibile NEVE in pianura nell’IMMACOLATA

Maltempo al Sud Italia nella giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Il fronte freddo che nella giornata di ieri ha portato forte maltempo al Centro-Nord, nella giornata odierna si sposterà più a Sud. Il maltempo interesserà tutte le regioni meridionali, con residui fenomeni anche su Sardegna e regioni adriatiche fino all’Emilia Romagna. Fenomeni molto intensi su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in generale calo grazie all’ingresso di aria più fredda, che porterà la neve fino a quote collinari sull’Appennino settentrionali e fino a 1000-1400 metri su quello centro-meridionale. Tempo più stabile invece al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Pausa stabile con richiamo mite nella giornata di domani

Tra la serata di odierna e la giornata di domani avremo una breve rimonta dell’alta pressione che porterà tempo stabile su tutta l’Italia, con ampi spazi di sereno soprattutto al Sud. Questo porterà anche un richiamo di aria più calda che porterà ad un aumento della quota neve in soprattutto in Appennino, mentre sulle regioni settentrionali dovrebbe resistere un cuscinetto di aria fredda. Ma la parentesi stabile avrà breve durata, perché un impulso freddo è pronto ad arrivare sulla Penisola Italiana.

Impulso freddo in arrivo nel weekend

Come abbiamo appena accennato, un impulso freddo di natura artica in discesa dal Mare del Nord si spingerà fino al Mediterraneo, portando una nuova fase di maltempo invernale sulla Penisola Italiana. I primi effetti dell’arrivo dell’impulso artico saranno già evidenti tra la serata di sabato e la notte su domenica, con neve al Nord-Est fino a quote collinari e piogge in arrivo sulle regioni centrali. Nella giornata di domenica il fronte freddo porterà piogge e temporali anche al Sud, con residuo maltempo anche al Centro e Nord-Est, con quota neve in calo in Appennino fino a quote poco superiori i 1000 metri. Temperature in generale diminuzione da nord a sud, anche di 4-5 gradi.

