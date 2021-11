METEO – Inizio prossima settimana di forte MALTEMPO, con TEMPORALI, possibili NUBIFRAGI e NEVE. La TENDENZA

I principali modelli matematici confermano l’elevazione dell’alta pressione fino alla Scandinavia, favorendo cosi lo staccamento di un piccolo vortice depressionario con aria fredda in quota dal flusso principale perturbato. Goccia fredda che poi si muoverà verso il Mediterraneo occidentale attraversando il Nord-Ovest italiano . Graduale peggioramento meteo quindi nel weekend a partire dalle regioni settentrionali con piogge intense e diffuse e neve sulle Alpi fino a quote medie. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prima parte della prossima settimana.

Come abbiamo appena detto, nonostante il vasto campo di alta pressione che porta stabilità su gran parte dell’Europa, sul mediterraneo è presente una circolazione depressionaria che porta instabilità in Italia. Nella giornata odierna sono attese piogge su gran parte delle regioni centro-meridionali, specie sul versante tirrenico e le Isole Maggiori, su queste ultime anche a carattere di rovescio e temporale . La posizione del vortice di bassa pressione favorisce anche la risalita di correnti più miti dai quadranti orientali sulla Penisola Italiana, le quali portano le temperature su valori di 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Tendenza meteo per i primi giorni della prossima settimana

Come abbiamo appena detto, nel corso del weekend una goccia fredda è in arrivo sul Mediterraneo dall’Europa settentrionale, dove stazionerà per diversi giorni. Allo stesso tempo gli ultimi aggiornamenti del modello GFS mostrano anche la risalita dal nord Africa di un minimo di pressione al suolo il quale si andrà ad approfondire tra il Mare di Sicilia e lo Ionio. Sull’Italia avremo cosi per i primi giorni della prossima settimana la goccia fredda che porterà maltempo al Centro-Nord, specie al Nord-Ovest e sulla Sardegna con fenomeni molto intensi e nevicate abbondanti sulle Alpi. Il minimo in risalita dall’Africa porterà invece maltempo sulle regioni meridionali, con possibili nubifragi sulla Sicilia e sulle regioni ioniche. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.