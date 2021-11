METEO ITALIA – maltempo confermato per il WEEKEND e inizio prossima settimana, ecco le zone più colpite

Vortice sul Mediterraneo occidentale, piogge e temporali nelle prossime ore

Dopo molti giorni è ancora attiva sul Mediterraneo occidentale una circolazione depressionaria che porta sull’Italia condizioni meteo instabili. Piogge sparse si segnalano in queste prime ore del giorno su Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel corso della giornata avremo ancora molte nuvole in transito su tutta la Penisola ma con maggiore probabilità di piogge sparse sulle regioni del Centro-Sud. Nuovo peggioramento meteo atteso invece nel corso del prossimo weekend.

Piogge e temporali in arrivo nel weekend specie al Nord

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano l’elevazione dell’anticiclone verso la Scandinavia mentre un piccolo vortice depressionario dovrebbe staccarsi dal flusso atlantico per raggiungere il Mediterraneo occidentale. Ingresso che dovrebbe vedere la goccia fredda in quota transitare al Nord-Ovest durante la giornata di Domenica per poi approfondire un minimo di pressione al suolo sul Mar Ligure. Condizioni meteo instabili che potrebbero riguardare un po’ tutta l’Italia nella giornata di Sabato mentre per Domenica il peggioramento meteo interesserà soprattutto il Nord dove avremo temporali intensi e neve sulle Alpi anche se a quote medio-alte.

Inizio settimana con maltempo sull’Italia con un copione già visto

I principali modelli confermano per la prima parte della prossima settimana un copione già visto. Si posizionerà e stazionerà infatti per diversi giorni sul Mediterraneo occidentale una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota. Condizioni meteo instabili o perturbate che nei primi giorni della prossima settimana potrebbero interessare buona parte dell’Italia anche se la distribuzione dei fenomeni sarà incerta fino a poco prima. Solo nella seconda parte della prossima settimana potremmo assistere ad un graduale miglioramento meteo.

