METEO – INIZIO SETTIMANA PERTURBATO alle porte con MALTEMPO e TEMPORALI, i dettagli

Maltempo colpisce duro al nord Italia

L’instabilità e tornata protagonista soprattutto sulle regioni settentrionali del Paese, dove è attiva un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, con piogge, temporali e anche nubifragi che sferzano soprattutto i settori nordoccidentali. Tutto ciò a causa del transito di un cavo perturbato di natura atlantica che, oltre a portare maltempo, è responsabile di un richiamo di correnti molto calde sulle regioni centro-meridionali, con picchi fin quasi +38°C in Sardegna.

Clima estivo al centro-sud, soprattutto in Sardegna

Stando a quanto rileva la rete di stazioni meteorologiche in Italia, si evidenziano condizioni climatiche pienamente estive sulla Sardegna, dove Agro di Oristano ha raggiunto una massima di +37,6°C. Sul resto del centro-sud le temperature sono comunque piuttosto miti, soprattutto ad alta quota: in Appennino Lazio-Abruzzese si registrano picchi di temperature fino i +27/+28°C, valori decisamente notevoli per essere fine settembre. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossime ore ancora nubifragi, a seguire inizio settimana perturbato

Nelle prossime ore il fronte di maltempo si estenderà verso oriente andando a colpire la Lombardia, dove saranno possibili nubifragi. Inoltre si sposterà verso meridione, andando a colpire, anche qui con possibili nubifragi, l’alta Toscana (massese) e l’Appennino Tosco-Emiliano. Oltre queste aree, l’instabilità interesserà altre zone dello stivale in maniera meno intensa (scopri quali). A seguire l’inizio della settimana subentrante appare piuttosto perturbato, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.