METEO – Intensa ONDATA di FREDDO e NEVE da metà Gennaio sull’ITALIA? le ultimissime

Meteo invernale oggi al centro-nord

Meteo – Giornata dal sapore invernale quella odierna al nord e parte del centro, con molte nubi e nevicate localmente a bassissima quota. L’ingresso di masse d’aria più fredde dalla porta della Bora, stanno facendo diminuire nuovamente le temperature sulle regioni centro-settentrionali; in particolare i fiocchi hanno raggiunto nelle ultime ore la città di Bologna, mentre nevica a partire dai 300-500 metri tra Toscana centro-settentrionale e Marche. Neve dai 600-800 metri in Umbria, mentre il clima è più mite sulle regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori per la risalita di correnti sciroccali.

Pausa dal maltempo, avvio di settimana più stabile

Meteo – Una residua instabilità insisterà su parte del centro-sud Italia nel corso della giornata di domani, lunedì 11 gennaio, seppur con pochi fenomeni che potranno tuttavia ancora essere nevosi sin verso i 100-300 metri tra Marche, Appennino Umbro e fino ai settori pedemontani romagnoli. Tempo in deciso miglioramento al nord, con l’alta pressione che tenderà ad abbracciare anche il resto d’Italia durante la prossima settimana. Le temperature dopo un momentaneo calo nella giornata di domani, subiranno un deciso aumento specie al centro-nord.

Torna il freddo ed il maltempo nel weekend

Meteo – Dopo la pausa anticiclonica, sull’Italia il maltempo potrebbe tornare in prossimità del prossimo fine settimana. L’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre verso la Gran Bretagna e successivamente la Scandinavia, favorirebbe la discesa di un nucleo artico verso il Mediterraneo centrale. A partire da venerdì 15 gennaio le condizioni meteo potrebbero peggiorare nuovamente, con correnti fredde in rapida estensione nella giornata di sabato a tutta l’Italia. La neve potrebbe cadere fino a quote basso collinari anche sulle regioni centrali, mentre i settori a nord del Po potrebbero rimanere un po ai margini del peggioramento. Al momento va detto come ci siano ancora molte incertezze sull’esatta traiettoria del nucleo freddo, non escludendo quindi possibili ribaltoni previsionali nei prossimi giorni. A seguire non si esclude una possibile ondata di freddo intenso; vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.