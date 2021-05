METEO – Intenso MALTEMPO al nord Italia: forte TEMPORALE colpisce il milanese e causa ALLAGAMENTI. Prossime ore ancora a rischio

Forte maltempo su gran parte d’Italia

Ancora piogge, temporali e un certo calo delle temperature per i prossimi giorni su gran parte della penisola dove il tempo resterà instabile. Forte maltempo in azione sull'Italia soprattutto al nord e nelle zone interne del centro dove nelle ultime ore si sono abbattuti violenti temporali. Situazione migliore su parte del meridione dove non si registrano precipitazioni e le temperature restano su valori estivi, seppur nelle prossime ore ci attendiamo un calo anche qui. Nel corso delle ultime ore forti temporali hanno interessato parte del centro e soprattutto il nord, specie Lombardia e Veneto dove non sono mancate delle grandinate.

Violento nubifragio colpisce la Martesana

Maltempo con grandinate e forti temporali si sono abbattuti tra la serata di ieri e la nottata odierna al nord, soprattutto tra Lombardia e Veneto con alcuni disagi nel milanese, mantovano, veronese e vicentino. In particolare il forte maltempo era annunciato e atteso, ed è arrivato con forza nel milanese, dove nella zona nordorientale della provincia è arrivata anche la grandine. Colpita duramente la Martesana dove un violento nubifragio ha provocato disagi alla circolazione e allagamenti come si legge anche su primalamartesana.it. Situazione ancora instabile oggi con altri rovesci e temporali, parziale miglioramento solo nella giornata di domenica.

Allagamenti e disagi alla circolazione

Allagamenti e disagi alla circolazione nelle ore serali anche se nessuna particolare criticità visto anche il coprifuoco in vigore. Inoltre, sempre nel nordest del milanese è stato segnalato anche un accenno di tornado ma che fortunatamente non ha toccato terra e quindi non ha determinato alcun danno. Come detto massima attenzione anche alle prossime ore quando piogge e temporali colpiranno nuovamente la Lombardia ma anche il nord-est con fenomeni anche violenti. Spostiamoci ora all'estero dove la situazione resta critica nello Yemen a seguito di una violentissima ondata di maltempo che ha colpito il Paese e provocato anche morti e feriti.

