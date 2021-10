METEO – Intrusioni di correnti INSTABILI, il MALTEMPO torna in ITALIA e fa scattare l’ALLERTA della Protezione Civile

Tempo perlopiù stabile, ma non mancano le prime eccezioni di maltempo oggi

La prima parte della giornata odierna è trascorsa sull’Italia in compagnia di condizioni meteo generalmente stabili anche grazie ad una espansione dell’Anticiclone azzorriano verso la nostra Penisola, dove ormai manca da oltre due settimane. Tuttavia, l’intrusione di correnti più fredde e instabili provenienti dal settore balcanico e responsabili di un clima piuttosto freddo per il periodo, stanno portando delle isolate eccezioni di maltempo che troveranno sostanziale conferma anche in serata.

Domani maltempo su alcune zone del sud

Tali infiltrazioni di correnti più fredde e instabili porteranno qualche grattacapo all’Anticiclone anche nella giornata di domani domenica 17 ottobre, con piogge e possibili temporali che sferzeranno non solo in Sicilia, ma anche parzialmente in Calabria, con l’interessamento del reggino. Sul resto della nostra Penisola invece il tempo si manterrà più stabile e con temperature in lieve aumento grazie all’espansione progressiva del campo di Alta pressione proprio in direzione dello stivale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’ ,CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia, Calabria centro-meridionale e settori meridionali e costieri centrali della Puglia, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.