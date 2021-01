METEO INVERNO 2021 – Meno FREDDO le prossime settimane, poi FEBBRAIO sarà dinamico e con ritorno della NEVE?

Meteo Inverno, sull’Italia sono tornati freddo e neve

Meteo Inverno 2021 – Dopo una breve pausa tra mercoledì e giovedì, quando si è registrato un deciso aumento delle temperature con picchi massimi sul Piemonte fino a +20°C per caldi e secchi venti di foehn, freddo e neve sono tornati nelle ultime ore su gran parte dell’Italia. L’aria artica presente sull’Europa centro-orientale ha raggiunto nella giornata di ieri anche il nostro Paese, portando un nuovo brusco calo delle temperature e nevicate a bassissima quota. Il freddo proseguirà nel corso del weekend e durante la prima parte della prossima settimana, poi come finirà l’Inverno? Proviamo a fare una possibile tendenza nei prossimi paragrafi.

Freddo fino a mercoledì, estese gelate in pianure

Meteo Inverno 2021 – Già dalla scorsa notte, grazie ai cieli stellati ed all’attenuazione della ventilazione, la colonnina di mercurio si è portata diffusamente al di sotto dello zero sulla Pianura Padana, con punte fino a -5/-6°C nell’astigiano, Friuli-Venezia Giulia e Veneto e valori fino a -20°C nelle valli dolomitiche. Il picco dell’ondata di freddo si raggiungerà nella giornata di domani, quando le gelate notturne saranno possibili anche sui settori interni delle regioni centro-meridionali Peninsulari. Il freddo, seppur in graduale attenuazione, proseguirà anche nella prima parte della prossima settimana, quando le temperature minime potranno portarsi ancora al di sotto dello zero su molte località di pianura del centro-nord.

Ultima decade di gennaio più mite?

Meteo – L’ondata di freddo intenso, come anticipato, si protrarrà sull’Italia fino alla giornata di mercoledì. A seguire i principali modelli matematici intravedono una ripresa dell’attività ciclonica sul medio Atlantico, con conseguente rinforzo del flusso zonale alle medie-basse latitudini europee. In tal caso l’ultima parte del mese di gennaio potrebbe trascorrere sull’Italia con l’alternanza di pause anticicloniche a passaggi instabili, ma in un contesto climatico decisamente più mite rispetto a quello attuale, specie per le regioni centro-meridionali. Al nord non si escludono altri episodi nevosi a bassissima quota, ma per questo bisognerà attendere ancora delle conferme. Ma come terminerà la stagione invernale? Vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza meteo per Febbraio 2021.