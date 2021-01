METEO – NEVE in atto a bassissima quota su parte dell’ITALIA, ecco dove e la tendenza

Irruzione fredda sull’Italia

Meteo – Un nuovo”attacco” artico è in atto sull’Italia. L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sin verso la Scandinavia, ha favorito la discesa di correnti d’aria molto fredda verso l’Europa centro-orientale ed il comparto Balcanico, facendo il suo ingresso anche sull’Italia. Le prime nevicate a bassissima quota hanno interessato la Calabria tirrenica, dove nella serata di ieri la città di Cosenza è stata coinvolta da una fitta nevicata. Attualmente le fredde correnti balcaniche, transitando sul mar Adriatico, tendono a divenire instabili con conseguenti nevicate a bassissima quota sui settori orientali italiani.

Adriatic-Sea Effect Snow, che cos’è?

Meteo – I fenomeni in atto sui settori adriatici sono accentuati anche dall’Adriati-Sea Effect Snow, ossia la neve da “effetto Mar Adriatico”. Ma di cosa si tratta? E’ un fenomeno analogo a quanto avviene negli Stati Uniti, in particolare nella zona dei Grandi Laghi; le masse d’aria fredde e secche provenienti dai Balcani, tendono ad assorbire calore ed umidità nei bassi strati durante il loro transito sul mar Adriatico, divenendo quindi più instabili, per via di una differenza di densità che si viene a creare con gli strati superiori, favorendo la formazione di nubi e precipitazioni. I fenomeni in questo caso sono spesso irregolari, con accumuli disomogenei.

Neve tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia

Meteo – Come anticipato i fenomeni associati all’Adriatic-Sea Effect Snow interessano ovviamente i settori adriatici; in questa prima parte di giornata deboli nevicate irregolari stanno infatti interessando l’Abruzzo, il Molise, le Marche meridionale, la Puglia e l’Appennino campano; i fiocchi sono segnalati fino a 200-300 metri, mentre le tese correnti di Bora, mantengono al momento le temperature più elevate lungo le coste; nelle prossime ore i fiocchi potranno spingersi fino ai 100 metri su Abruzzo, Molise ed entro la fine del giorno anche sulla Puglia. Qualche fiocco non si esclude anche sull’alta Calabria ionica e sulla Basilicata fino a 300-400 metri. Freddo che proseguirà anche nella giornata di domani, quando sono attese nuove nevicate a bassa quota; vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.