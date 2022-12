Meteo Inverno – Dicembre con nuovi impulsi perturbati, ecco la tendenza fino a Natale

Primi episodi nevosi a bassa quota al nord

L’Inverno meteorologico è iniziato ufficialmente con l’avvio del mese di dicembre. Le condizioni meteo hanno visto un deciso cambio circolatorio sul comparto europeo, con le fredde correnti artiche estendersi sulle nazioni centro-settentrionali, mentre un “corridoio” di correnti più umide e piovose atlantiche scivolare alle basse latitudini europee, interessando anche il bacino del Mediterraneo. Nel corso delle ultime ore l’aria fredda ha fatto il suo ingresso su parte del nord Italia, portando qualche fiocco di neve a bassa quota sui settori di Nordovest e sino ai fondovalle del Trentino-Alto Adige. Nel corso della prossima notte un nuovo impulso freddo transiterà sulle regioni settentrionali, portando nuovi episodi nevosi a bassa quota sui settori Nordorientali.

Meteo dal 12 al 19 dicembre, tra infiltrazioni fredde al nord ed ancora piogge al centro-sud

L’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, vedrebbe anomalie pressorie ancora positive a ridosso della Groenlandia e tra il Mediterraneo meridionale e l’est Europa, mentre un “corridoio” con anomalie negative dal vicino Atlantico alla Scandinavia. Aria fredda che insisterà ancora sulle nazioni centro-settentrionali europee, andando a coinvolgere parzialmente anche le regioni settentrionali italiane. Correnti più umide e miti, invece, in transito alle basse latitudini europee. Prossima settimana nel complesso ancora dinamica sull’Italia, con piogge e temperature miti centro-sud, mentre più freddo al nord, con valori al di sotto delle medie, dove non si escludono nuove occasioni per nevicate a bassa quota.

Settimana di Natale con graduale cambio circolatorio, più stabile e mite?

Meteo dicembre – Settimana di Natale che potrebbe far registrare un riassorbimento delle anomalie bariche negative in Europa, mentre consolidarsi quelle positive sul Mediterraneo centro-orientale. Settimana che va dal 20 al 26 dicembre che potrebbe vedere un graduale cambio circolatorio in Europa, con le correnti artiche che gradualmente verranno sostituite da quelle più miti atlantiche, specie alle medio-basse latitudini. In Italia le condizioni meteo potrebbero essere meno perturbate, con fasi più asciutte e temperature miti per il periodo, specie al centro-sud. Qualche disturbo in più potrebbe coinvolgere ancora le regioni settentrionali, dove nel complesso la settimana di Natale potrebbe trascorrere con temperature in linea con il periodo. Ricordiamo che questa è solamente una possibile tendenza per la settimana di Natale, mentre per le previsioni meteo dettagliate per le festività bisognerà ancora attendere qualche giorno, data la distanza temporale ancora significativa. Ma come proseguirà il mese di dicembre? Vediamo una possibile tendenza nella prossima pagina.

Rischio anticiclone tra fine dicembre ed inizio gennaio?

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Secondo i regimi previsti dal modello europeo, l’ultima parte di dicembre potrebbe far registrare il passaggio della NAO dalla fase negativa a quella positiva, quindi con un maggior compattamento del vortice polare ed un rinforzo del flusso zonale. Anomalie bariche positive sono invece previste sul bacino del Mediterraneo. Tuttavia, l’incertezza è ancora molto alta. L’Italia, in tal modo, si ritroverebbe coinvolta da correnti instabili atlantiche, specie al nord, intervallate da pausa più asciutte anticicloniche. Ricordiamo che si tratta solo di una possibile tendenza per il prosieguo del mese di dicembre, quindi soggetta a variazioni nel corso dei prossimi giorni. Rimanete aggiornati!

